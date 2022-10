Tamaș, înregistrat înjurând chiar de antrenorul Petrolului! Îi spurca pe fani când era alături de alți 7 jucători!

Fostul internațional Gabi Tamaș și-a reziliat contractul cu Petrolul după doar 13 etape în tricoul galben-albaștrilor. Imediat a apărut o înregistrare în care fundașul îi înjura ca la ușa cortului pe fanii ploieșteni. Antrenorul ”găzarilor”, Nicolae Constantin a făcut lumină în acest caz, joi, într-o conferință de presă, recunoscând că el a fost cel are l-a înregistrat pe Tamaș. El a dat înregistrarea liderilor galeriilor, pentru a justifica rezilierea contractului jucătorului.

„Referitor la subiectul Gabi Tamaș, e un subiect delicat. Considerăm că nu poate să ne mai ajute în acest moment, dar nu din punct de vedere fotbalistic, ci din punctul de vedere al vestiarului, pe care noi punem mare preț. După meciul cu Steaua (n.r. - 0-2 cu FCSB, duminică), seara la 10 am primit un telefon de la Gabi. Eu cu Gabi nu am vorbit, deși el obișnuia să mai sune seara.

Era undeva cu mai mulți colegi, mi-a spus că erau 7 jucători. Mi-a spus că a făcut o invitație pentru toată echipa, dar era supărat că au venit doar 7 jucători. I-am spus că e problema lor, e timpul lor liber. Discuția s-a dus în mai multe direcții. Una dintre ele a fost despre meciul cu Steaua, că am atacat eu jucătorii la conferință, că ne-am apărat prea jos”.

I-a făcut reproșuri antrenorului

”Că de fapt eu aș fi vrut să ne apărăm așa jos, deși eu nu am zis niciodată asta. A trecut apoi la analiza tehnică. Mi-a reproșat că le arăt numai lucruri negative, le-am zis că au fost două lucruri bune în repriza a doua pe care le-am arătat. L-am văzut că era puțin agitat și i-am zis să ne liniștim puțin, să aibă liber a doua zi.

Era la masă cu colegii

A zis că «îmi iau câte zile libere vreau eu». Am trecut și peste asta, apoi alte reproșuri. Pe final au fost... Ați auzit cuvintele adresate suporterilor, apoi l-a «salutat» pe președinte. A doua zi ne-am întâlnit la stadion, am auzit că a fost sunat și Costel Lazăr (n.r. - președinte). Printre altele a zis că vrea să rezilieze, să nu mai rămână, asta i-a zis și lui Costel Lazăr.

Stând și cu Costel Lazăr, inițial nu voiam să zic că am fost sunat, dar am zis. Am făcut o analiză rapidă acolo și am hotărât să-l anunțăm pe președinte că noi ca staff și directorul sportiv vrem să acceptăm rezilierea. Ce m-a deranjat mult, nu telefonul, probabil dacă eram mai inteligent aș fi închis, a fost faptul că discuția a avut loc cu el și alți 7 jucători de față, la masă”.

Nae Constantin: „Am făcut înregistrarea ca să ne justificăm”

„Aș fi preferat ca reproșurile să mi le facă aici, la masa de analiză. În momentul în care s-a pus în discuție să vină, am fost primul care a zis da. Acum când am vorbit despre reziliere tot eu am zis primul da. Președintele a făcut înștiințare, doar că a doua zi în media a apărut știrea că Tamaș va fi îndepărtat, iar toată lumea a început să întrebe de ce. Înregistrarea care a apărut e făcută de pe telefonul meu, nu a fost nimic premeditat.

Am o aplicație, pentru că la un moment at am fost amenințat de cineva foarte urât și am preferat să îmi pun o aplicație care să înregistreze toate discuțiile. În momentul în care au fost discuțiile că de ce pleacă Tamaș, a trebuit să ne justificăm într-un fel. Am dat înregistrarea către liderii galeriilor, pentru că erau întrebări din partea lor, nu își doreau această plecare.

Mai departe, cum a ajuns în online, nu știu. Eu am dat-o doar galeriilor. Ce a apărut e doar o parte, toată înregistrarea are 15 minute. Îmi asum, nu puteam să vin în fața voastră să mint. Dacă e o greșeală, o să plătesc pentru asta”, a spus Nae Constantin în conferința de presă de joi.

”Respect suporterii Petrolului”

După ce i-a înjurat birjărește pe suporteri, Gabi Tamaș a ieșit ieri cu o declarație halucinantă, în care spune că, de fapt îi iubește pe fani și cuvinetele i-au fost scoase din context: „Respect suporterii Petrolului și acest club, toată lumea știe că am venit aici pentru fani și pentru atmosfera de la Ploiești, nu pentru bani. Îmi cer scuze încă o dată pentru această ieșire la nervi, sunt un jucător care a dat totul pentru echipă, am crezut și cred în continuare în ea și îmi pare rău că s-a ajuns la această situație”.

Referitor la înregistrare, nu știu cine m-a înregistrat și de ce, am vorbit despre fotbal, despre înfrângere și, fiind nervos, am și înjurat. Cine mă cunoaște știe că mai înjur la nervi și sunt mai recalcitrant după o înfrângere. Țin să-mi cer scuze pentru limbajul folosit, a fost o ieșire nervoasă pe care o regret. Acele cuvinte au fost scoase din context, discuția fiind mult mai lungă”, a fost explicația halucinantă a lui Gabi Tamaș, acordată Ziarului Incomod.

Ce a spus Tamaș în înregistrare

„Hai să spun, dacă vrei să spunem pe românește. Și azi la ședință, las-o în p**a mea. Că am dezamăgit suporterii... Mă c*c pe suporteri, până la urma urmei, în p**a mea. Eu vreau să câștig. Eu, ca fotbalist, vreau să câștig, pentru că așa câștig bani. Lăsați-mă, frate, că toată lumea... La Petrolul câștig de suporteri... Dar cine p**a mea sunt suporterii ăștia, mă?”, se aude Gabi Tamaș pe înregistrare.

„Mă, cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg românește. Eu, pe mine... Cum p**a mea nu înțeleg? Mai dați-vă în p**a mea... Sunt 50.000? Aduc 100.000 de prieteni și îi acopăr. Mai dați-vă în p**a mea de aici... M-au disperat suporterii ăștia. Toată lumea numai de suporterii... Mă c*c pe ei eu. Eu chiar mă c*c pe ei. I-am chemat de fiecare dată și le-am spus «Mă c*c pe voi».

Nu e prima dată când am spus. Am chemat de fiecare dată galeriile astea. Sunt 3 galerii, 3 șefii de la galerie am chemat și am spus «Mă c** pe voi». Dar ce p*** mea fac mă eu? Eu joc fotbal pentru galerie? Mai lăsați-mă în p**a mea în pace”, se aude spunând Gabi Tamaș în înregistrare.