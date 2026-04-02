Surpriză în Italia după ratarea CM 2026. Favoriți neașteptați pentru preluarea Squadrei Azzurra

Ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026 a declanșat un nou cutremur în fotbalul italian, iar schimbările de la nivelul băncii tehnice par inevitabile. Gennaro Gattuso este tot mai aproape de plecare, urmând pașii făcuți de președintele federației, Gabriele Gravina, şi de managerul general al naţionalei, Gigi Buffon, care au demisionat astăzi.

În mod surprinzător, presa italiană indică un favorit clar pentru preluarea postului: Roberto Mancini. Fostul selecționer, cel care a adus Italiei titlul european în 2021, ar putea reveni la cârma Squadrei Azzurra într-un moment critic, deși a plecat pentru banii din Golf cu câteva zile înainte de startul Euro 2024.

Deși nume precum Antonio Conte sau Massimiliano Allegri au fost intens vehiculate, șansele acestora par, cel puțin deocamdată, mai reduse, în principal din cauza angajamentelor contractuale și a complexității negocierilor. Lista variantelor rămâne însă deschisă. Stefano Pioli, Simone Inzaghi sau Daniele De Rossi sunt alte opțiuni analizate, însă niciunul nu pare să întrunească, în acest moment, consensul de care se bucură Mancini.

Italienii vor să dea lovitura cu Pep Guardiola

În paralel, în presa internațională a apărut și un nume spectaculos - Pep Guardiola. O eventuală venire a tehnicianului spaniol ar reprezenta o adevărată lovitură de imagine, dar scenariul este considerat mai degrabă improbabil. Spaniolul nu a pregătit până acum o echipă națională și a declarat în mai multe rânduri că după ce va părăsi pe Manchester City va renunța la antrenorat.

Italia a ratat marți calificarea la Cupa Mondială 2026, după ce a fost învinsă în finala barajului de Bosnia, la loviturile de departajare. Va fi al treilea turneu final consecutiv la care Squadra Azzurra nu va participa.