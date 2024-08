Șumudică, interviu pentru Rapid TV: omul marginalizat de Neil Lennon va fi mâna sa dreaptă VIDEO

Marius Ninel Șumudică (53 de ani) va debuta pe banca Rapidului, în al doilea său mandat ca antrenor, în weekend, în partida din deplasare cu Poli Iași. Adevărul a explicat că această numire, la care Dan Șucu s-a opus aproape doi ani, a dovedit, încă o dată, că în fotbalul nostru grav bolnav poți reuși cu „românisme“ marca Șumudică.

După ce și-a atins scopul și a ajuns, încă o dată, pe banca Rapidului, noul antrenor al giuleștenilor a acordat un amplu interviu pentru Rapid TV. Mai jos, redăm cele mai importante declarații ale lui Șumudică:

*Mi s-a îndeplinit un vis! Îmi doream foarte mult să revin acasă, Giuleştiul e casa mea. Cuvintele sunt de prisos, n-am ce să spun. Nu pot exprima prin cuvinte ceea ce simt în acest moment. Rapid e echipa pe care o iubesc. Sunt dator faţă de această echipă. Simt că în acest moment sunt dator să fac lucrurile aşa cum trebuie şi să ieşim din zona în care ne aflăm acum, să ducem Rapidul acolo unde toată lumea aşteaptă. Ştiu că sunt aşteptări. Niciodată nu m-am ferit de genul acesta de aventuri! Sper să reuşesc, e plăcerea vieţii mele! Fotbalul mi-a dat tot în viaţă, iar eu trebuie să dau tot fotbalului! Rapidul mi-a dat tot în viaţă! Am fost campion cu Rapid şi sper să fiu campion cu Rapid şi din postura de antrenor. Acesta e visul meu

*S-au făcut investiții majore. Cei doi acționari, domnul Șucu și domnul Angelescu… Eu am spus-o mereu, așa oameni, să investești într-o vară în jurul a patru milioane de euro... Mi se pare o sumă exorbitantă. Nici Copos n-a investit atâția bani într-o perioadă de transferuri. Oamenii ăștia trebuie aplaudați. La ce condiții sunt la Rapid… A ajuns peste tot să fie un lux să-ți primești salariile la zi. Rapidului nu-i lipsește nimic în afară de performanță. Toată lumea trebuie să înțeleagă că a dat foarte puțin la ce a primit. E un lot destul de echilibrat. O să discut cu cei doi acționari, cu președintele clubului, și vom stabili de ce mai avem nevoie.

*Cristi Săpunaru (n.r. – marginalizat de Neil Lennon) e mâna mea dreaptă, eu i-am şi promis că pe viitor el va face parte din stafful meu. Asta dacă vrea să prindă experienţă… apoi, dacă îşi doreşte să fie și antrenor principal, eu n-am nicio problemă. Tot aşa s-a întâmplat şi cu Bogdan Andone, cumnatul meu, a lucrat cu mine șapte ani ca secund. Cristi e spiritul Rapidului, el e omul care mereu îți dă o energie pozitivă.

*Pentru mine, deocamdata, Cristi Săpunaru e doar jucătorul Cristi Săpunaru. El trebuie să facă eforturi ca această echipă să crească mai mult și să ajungă acolo unde îi e locul. El trebuie să intre cât mai repede și să joace. Am înţeles că are nişte probleme medicale acum. Dacă acestea sunt suportabile şi el trebuie să facă sacrificii, eu sunt ferm convins că o va face. Şi nu doar pentru că am venit eu. Cred a vrut să o facă şi înainte, dar probabil durerile nu l-au lăsat. Eu sper să treacă peste probleme. Toată suflarea Rapidistă are nevoie de Cristi Săpunaru.

Șumudică, considerat un rapidist pur-sânge

Potrivit Agerpres, crescut în galeria alb-vişinie, Marius Şumudică a câştigat titlul de campion în 1999, an în care a obţinut şi titlul de golgheter al Rapidului, cu 20 de goluri marcate: 17 în campionat, două în Cupa României şi unu în cupele europene. El ocupă locul 24 în clasamentul all-time al marcatorilor din istoria Rapidului, cu 46 de goluri înscrise în tricoul alb-vişiniu.

Ca fotbalist, Şumudică a evoluat în Giuleşti timp de trei sezoane, între 1997 şi 1999, dar şi în stagiunea 2001-2002, pe lângă titlul de campion, câştigând şi Cupa României de două ori, în 1998 şi 2002.

Ca antrenor, pe lângă experienţa de pe banca Rapidului, din sezonul 2010/2011, când i-a condus pe giuleşteni în 29 de etape, Marius Şumudică a mai antrenat la Astra Giurgiu, alături de care a şi ridicat trofeul de campion, Farul Constanţa, FC Braşov, FC Vaslui, Universitatea Cluj, CFR Cluj, dar şi formaţii din străinatate, ca Al-Shabab, Kayserispor, Gaziantep, Rizespor, Malatyaspor sau Al-Raed.

Primul meci cu Marius Şumudică pe bancă se va disputa vineri seara, de la ora 22.00, atunci când Rapid va întâlni Poli Iaşi în deplasare.

