Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
Sucul cu efecte miraculoase care l-a scos din încurcătură pe Sinner la Viena. Medvedev îl consideră „dezgustător"

Publicat:

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a câștigat duminică finala turneului ATP de la Viena contra neamțului Alexander Zverev (27 de ani, 3 ATP). Italianul s-a impus cu 3-6, 6-3, 7-5, după un meci de două ore și 30 de minute.

Sinner a băut din sticluță
Sinner a băut din sticluță

Finala de la Viena a fost de o calitate tehnică excelentă, dar și solicitantă pentru jucător. Spre sfârșitul setului decisiv, Sinner a acuzat crampe la coapsa stângă. Ca să treacă peste problemă, Jannik a luat o înghițitură de suc de castraveți murați, în pauza dintre al șaptelea și al optulea game ale setului decisiv.

Sinner a recurs în repetate rânduri la „sucul de castraveți murați”, care poate ajuta și în caz de deshidratare, datorită conținutului său de potasiu și de magneziu.

Atunci când se confruntă cu crampe ușoare sau o ușoară contracție musculară, cum i s-a întâmplat italianului, consumul acestui suc poate ușura semnificativ povara fizică a sportivului.

Sodiul din băutură blochează reflexul nervos care declanșează crampele, contribuind la reducerea duratei rigidității musculare.

Dezgustător”, a numit sucul rusul Daniil Medvedev (29 de ani, 13 ATP). Dar cu efecte adesea providențiale.

