Singura persoană de la care David Popovici a cerut autograf, la Campionatele Mondiale de înot

După ce a obținut două medalii de aur la Campionatele Mondiale de Natație 2025, la probele de 200 metri liber și 100 metri liber, și urmează să încaseze recompense financiare de ordinul zecilor de mii de euro, David Popovici rămâne același tânăr umil în ochii susținătorilor români.

Popovici, singurul sportiv din istorie care este dublu campion mondial la probele de 100 și 200 metri liber, în cadrul a două ediții diferite ale CM, a făcut un gest care a uimit lumea natației. La finalul competiției de la Singapore, chiar dacă devenise campionul lumii, înotătorul de 20 de ani a ținut neapărat să rămână cu o amintire specială. Astfel, românul i-a cerut autograful celui mai mare rival al său, Pan Zhanle.

Alexandre Pussieldi, un cunoscut comentator din Portugalia, a fost cel care a făcut dezvăluire asupra gestului făcut de către campionului mondial. David Popovici a fost surprins prezentând legitimația de concurs, pe care apar numele și semnătura înotătorului chinez. „David Popovici a cerut un autograf de la Pan Zhanle și eu pot dovedi!”, a scris Alexandre Pussieldi, pe rețelele de socializare.

Insuccesul lui Pan Zhanle, dezbătut: „Sunt sigur că o să își revină!”

Favoritul publicului înainte de startul competiției, Pan Zhanle, nu a prins niciuna dintre finalele de 100 şi 200 metri liber. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici, a vorbit despre situația nefastă cu care s-a confruntat înotătorul chinez, la Campionatele Mondiale de la Singapore. Tehnicianul le-a reamintit fanilor că astfel de momente sunt normale în cariera unui sportiv de performanță.

„Cred că s-a întâmplat același lucru ca pentru mulți dintre ei. Eu îl privesc și din perspectiva sportivului sau al tânărului, până la urmă și Pan are 20 de ani. Te duci în februarie, în primul schimb de ștafetă, bați recordul mondial, ești luat absolut ca din oală, după care înoți proba efectiv, o câștigi, după care vin Jocurile Olimpice, înoți cât de cât în 4×100 m liber, faci 200, aproape ratezi semifinala la 100 liber, o prinzi ultimul și în finală câștigi la o secundă diferență.

Rezultatele au venit prea brusc pentru chinezul Zhanle

Și bați recordul mondial cu aproape jumătate de secundă. Și după aceea vine ștafeta pe care, alături de echipă, o câștigi. Și după aceea vine, ce să vezi, un pic de vacanță și Jocurile Asiei, Campionatul chinez în bazin scurt, Cupa Mondială, la care câștigi proba de 800 m liber și tot așa. Eu îl înțeleg, nu e ușor să te montezi continuu, să fii la foc continuu, dar sunt sigur că o să revină.

Are poate și un kilogram-două în plus, are poate și un pic așa de oboseală psihică. Pentru noi, de fiecare dată când am avut, hai să spunem, un eșec sau un pas înapoi, asta ne-a aruncat înainte. Și cred că același lucru o să fie și pentru el!”, a spus, citat de gsp.ro, Adrian Rădulescu.