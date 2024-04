Simona Halep a semnat cu un gigant mondial, care-i mai are sub contract pe Djokovici, Nadal și surorile Williams

Simona Halep, revenită în circuitul WTA după sandalul de dopaj, continuă să fie o jucătoare interesantă din punct de vedere al marketingului. Dubla campioană de Grand Slam a semnat un contract de management cu gigantul „International Management Group” (IMG), cea mai importantă companie din lumea sportului și lider incontestabil în industria divertismentului mondial.

Românca s-a debarasat de ultima legătură cu Patrick Mouratoglou, reziliind contractul cu „We Sport”, agenția suedeză alături de care a început colaborarea la recomandarea fostului său antrenor. Cu aceasta începuse să lucreze după eșecul din turul secund la Roland Garros 2022, când a decis să renunțe la managerul de până atunci, Virginia Ruzici.

Un cuvânt greu de spus în alegerea de acum a Simonei Halep l-a avut Howard Jacobs, scrie Fanatik. Avocatul care a reușit să o scape de suspendarea pentru dopaj a influențat-o decisiv pe româncă să facă mutarea de milioane, el fiind consilierul juridic principal al IMG.

International Management Group are în portofoliu zeci de turnee de top: Miami Open, Madrid Open sau Rio de Janeiro, dar și cele patru turnee de Grand Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. Printre cei peste 150 de tenismeni pe care IMG îi are în portofoliu se numără Novak Djokovici, Rafael Nadal, Serena și Venus Williams, Victoria Azarenka, Casper Ruud, Qinwen Zheng, Maria Sharapova, Na Li sau Alex de Minaur.

Marjin Bal va fi agentul ei personal

Vicepreședintele Diviziei Tenis a companiei americane, olandezul Marjin Bal, este agentul personal al lui Halep, dar și al cehoaicei Petra Kvitova. Cu un an înainte să devină agentul personal al Simonei, acesta a fost protagonistul unui moment tensionat cu un suporter român. Incidentul a avut loc în timpul semifinalei Sorana Cîrstea - Kvitova de la Miami Open 2023. Marjin Bal a coborât din tribune pentru a-l amenința pe suporterul român că va fi dat afară din arenă dacă mai aplaudă ostentantiv și se bucură la greșelile făcute de Petra Kvitova.

Misiunea lui Marjin Bal este de a relansa cariera Simonei Halep, așa cum a izbutit cu cea a Petrei Kvitova după ce cehoaica a fost atacată, în propria casă din Prostejov, de un hoț care i-a tăiat mâna stângă, cea cu care joacă tenis, pretinzând că este instalator.