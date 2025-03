Scrisoarea unui jucător de tenis pune pe gânduri lumea sportului: în repetate ocazii, am avut gânduri de sinucidere

Argentinianul Federico Agustin Gomez, 28 de ani și numărul 135 mondial, a vorbit public despre anul 2024, plin de suișuri și coborâșuri, într-o postare publicată pe rețelele de socializare, în timp ce joacă în calificări la Indian Wells.

2024 a fost cel mai bun an al carierei lui Federico Agustin Gomez. În iulie, sportivul a câștigat Milan Challenger, primul său titlu. Un succes care l-a răsplătit pentru alegerea făcută cu doi ani mai devreme. După facultate, a lucrat ca antrenor privat în Miami, dar a decis să lase totul în urmă, pentru a se dedica cu normă întreagă tenisului profesionist.

Cel mai bun sezon al său, însă, a coincis și cu cea mai proastă perioadă din viața lui. A dezvăluit-o într-o scrisoare publicată pe Instagram:

„Dragă tenis...

Sportul care mi-a dat totul și, în același timp, mi-a luat atâtea alte lucruri. Îmi pare rău că am ajuns la fund, dar, în același timp, vreau să mă țin de această situație, pentru a recăpăta avânt și a mă împinge în sus, pentru a reveni la suprafață. Nu am putut vorbi cu nimeni despre asta, așa că am căutat cea mai bună variantă, după părerea mea. Acest lucru poate surprinde pe mulți, dar 2024 a fost, fără îndoială, cel mai bun an al carierei mele din tenis, dar, în același timp, și cel mai rău la nivel personal, iar această ultimă perioadă nu a făcut excepție”, așa a început confesiunea argentinianului pe rețelele de socializare.

„Ultimele 6 luni au fost unele dintre cele mai dificile pe care le-am trăit vreodată, ca ființă umană. Trăiesc cu gândul de a renunța complet la tenis, de a mă întreba cu adevărat dacă merită toate acestea, iar în repetate ocazii, am avut gânduri de sinucidere […]

Îmi este greu să scriu toate astea fără să plâng, dar cred că este cea mai bună decizie pe care o pot lua în acest moment, să mă eliberez de această greutate enormă pe care o simt pe umerii mei și care îmi chinuie capul...

Sper că, după ce mă voi deschide puțin (ceea ce este atât de greu pentru mine), voi putea să mă simt puțin mai bine cu mine și să pot trăi puțin mai liniștit făcând ceea ce îmi place, adică să joc tenis.

Voi încerca să găsesc acea bucurie firească care m-a caracterizat și, mai presus de toate, să mă simt din nou bine cu mine, știind că „e în regulă să nu fie bine”. Voi munci pentru a recăpăta bunăstarea emoțională pe care o simțeam cândva”, semnează „Grasul Gomez”.