Scene rar văzute în fotbal la finala Cupei Africii. Nebunie totală la meciul Senegal - Maroc

Senegal este noua campioană a continentului negru, după o finală cu o desfășurare nebună. După un meci alert, în care fiecare formație și-a trecut în cont câte două ocazii mari, minutele de prelungire a timpului regulamentar au oferit scene rar văzute pe un teren de fotbal.

La intrarea în cele opt minute de prelungire, Senegal a avut un gol anulat. Ismaila Sarr a înscris cu o lovitură de cap în urma unui corner, dar reușita a fost invalidată pentru un fault în construcția fazei. Patru minute mai târziu, arbitrul a acordat penalty pentru Maroc, după ce starul Realului, Brahim Diaz a fost tras în careu. Centralul a luat decizia după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Senegal s-a retras de pe teren, marocanii au ratat penalty în prelungiri

Imediat după acordarea loviturii de la 11 metri, selecționerul Senegalului, Pape Thiaw, le-a cerut jucătorilor săi să iasă de pe teren ca formă de protest față de decizia arbitrului, iar aceștia s-au conformat. Senegalezii au revenit în cele din urmă pe gazon, astfel că în al 24-lea minut al prelungirilor, Brahim Diaz și-a asumat responsabilitatea de a executa penalty-ul. A făcut-o lamentabil, încercând o scăriță, astfel că portarul senegalez a prins mingea în brațe fără probleme.

S-a intrat cu 0-0 în cele două reprize adiționale ale finalei din Cupa Africii pe Națiuni. Iar Senegal a dat lovitura după doar 5 minute! Pape Gueye a declanșat nebunia în tabăra lui Sadio Mane și compania, după ce a reușit să-l învingă pe Bono cu un șut superb din marginea careului. Asaltul disperat al marocanilor a rămas fără rezultat, astfel că Senegal este noua regină a Africii.

”Leii din Teranga” își iau astfel revanșa în fața ”Leilor din Atlas”, care la ediția precedentă a Cupei Africii pe Națiuni îi eliminaseră în semifinale, la penalty-uri, și apoi învingeau Mozambicul în ultimul act.