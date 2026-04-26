Scenă macabră pe stadionul unui club de tradiție din Germania. Cadavru descoperit după mai multe zile în toaleta arenei

Schalke 04 a transmis un comunicat după un incident tragic petrecut pe Veltins-Arena, stadionul echipei care este lider în liga a doua germană. Un bărbat a fost găsit fără viață într-una dintre băile din incintă, la câteva zile după ultimul meci disputat pe stadion.

Descoperirea a fost făcută de o angajată care se ocupa de curățenie, în timpul unui control de rutină în zona toaletelor. Aceasta a alertat imediat autoritățile, iar poliția a ajuns la fața locului și a demarat o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Primele date arată că este vorba despre un bărbat de 65 de ani, din Gelsenkirchen. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, inclusiv Bild, nu există indicii că ar fi vorba despre o faptă violentă, iar cea mai probabilă cauză ar fi un infarct suferit în incinta stadionului. Un alt detaliu neobișnuit este că nimeni nu a semnalat dispariția bărbatului până în momentul în care a fost găsit.

„Echipa germană FC Schalke 04 confirmă că a fost lansată o anchetă oficială după ce un bărbat a fost găsit mort pe stadionul nostru. Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, a fost descoperit de o persoană de la curățenie în toaletele de pe VELTINS-Arena, joi. Descoperirea a fost făcută în timpul unei inspecții de rutină a toaletelor, fiind chemată poliția.

Autoritățile au sosit rapid și au izolat zona, după care au început ancheta. Investigația privind circumstanțele tragicului eveniment este în curs de desfășurare. Prin urmare, în acest moment, Schalke 04 nu va publica nicio informație suplimentară. Clubul sprijină autoritățile relevante în ancheta lor cu toate mijloacele disponibile și își exprimă sincerele condoleanțe celor îndoliați!”, a fost comunicatul oficial al clubului Schalke 04.