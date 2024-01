Fostul partener al lui Florin Mergea sparge orice barieră. E cel mai bătrân lider al clasamentului ATP

Indianul Rohan Bopanna face istorie la Australian Open, unde a ajuns, alături de coechipierul său, Matthew Ebden, în semifinalele turneului de dublu. Succesul îl va urca pe jucătorul de 43 de ani în premieră pe locul 1 în clasamentul ATP, astfel că ”bunicul” va deveni cel mai în vârstă lider mondial din tenisul masculin.

Aflat la al 17-lea Australian Open consecutiv, indianul a acces în premieră în semifinalele probei de dublu, alături de australianul Ebden, după victoria în două seturi, 6-4, 7-6 contra favoriților 6, Gonzalez/Molteni. Această victorie marchează un eveniment unic în istoria tenisului: la 43 de ani, Rohan Bopanna va fi, de luni, numărul 1 mondial la dublu.

"Sunt mulți jucători în circuit care nici nu erau născuți atunci când eu am devenit profesionist. Sunt cu atât mai fericit că am ajuns primul în lume la această vârstă. Nu mai pot aduce pe terenul de tenis viteză, dar am un atu la fel de important: puterea mentală", a spus indianul, citat de The Guardian.

Nu se oprește, în ciuda vârstei

Rohan Bopanna e decis să nu se oprească aici, mai ales că pare că a găsit partenerul perfect, în persoana lui Ebden, cu care anul trecut au jucat 4 finale de ATP 1000, câștigând Indian Wells. "Nu sunt doar un călător în tenis, sunt un băiat care luptă pentru titluri, care joacă la cel mai înalt nivel și nu văd niciun motiv pentru care m-aș opri, în ciuda vârstei", a dezvăluit indianul.

Fost partener al lui Florin Mergea, alături de care s-a impus la Madrid 2015 și a jucat finala Turneului Campionilor în același an (au pierdut în fața cuplului Rojer/Tecău), Rohan Bopanna nu urcase mai sus de locul 3 în clasamentul ATP de dublu. Indianul a cucerit în cariera sa 24 de titluri la dublu, 5 dintre ele de ATP 1000.