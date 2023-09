Reacția lui Carlo Ancelotti, după ce Diego Simeone i-a predat o lecție de fotbal în derby-ul Madridului

Real a fost surclasată de Atletico, 3-1, în derby-ul Madridului. Nu atât scorul, cât maniera în care formația lui Carlo Ancelotti a fost dominată a fost șocantă pentru suporterii galacticilor.

Morata și Griezmann au ridiculizat în dese rânduri defensiva celor Real Madrid și au scris pe tabelă 2-0 după doar 18 minute. Los Blancos au presat pe finalul primei reprize, au reușit să marcheze prin Kroos, dar speranțele lor au fost spulberate imediat după pauză, când Morata a refăcut diferența pentru formația lui Diego Simeone. Ancelotti și-a recunoscut imediat neptința: „E doar vina mea”, a declarat antrenorul Realului.

„Nu am început bine, nu ne-am apărat bine, am fost fragili. La 2-0 au făcut jocul pe care au vrut să îl facă, apărându-se bine. Au jucat bine pe tranziții rapide. În acest sens, Atletico Madrid s-a descurcat mai bine decât noi. Problema a fost una de fragilitate defensivă, pe care nu am avut-o în primele meciuri.

Trei goluri primite în 46 de minute

În doar 46 de minute am primit trei goluri, la fel de multe ca în toate meciurile anterioare. Am fost fragili, nu a fost o seară bună și nu ne-am apărat bine, așa cum o făceam de obicei. Nu am fost compacți și Atletico a profitat de asta.

Cele 3 goluri au fost trase la indigo. Fundașii centrali nu au fost bine poziționați, nu am fost compacți deloc. Atletico e una dintre cele mai bune echipe în ceea ce privește defensiva, nu lasă spații. Dar nu de asta am pierdut, nu am avut probleme în ofensivă, ci în defensivă”, a declarat Ancelotti, conform Marca.