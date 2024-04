Răzvan Lucescu, salvat în ultimul minut în derby-ul cu AEK. PAOK se menține pe primul loc în Grecia

PAOK Salonic a remizat, în deplasare, scor 2-2, cu AEK Atena, în etapa a 4-a a play-off-ului SuperLigii Greciei, rezultat în urma căruia formația lui Răzvan Lucescu a rămas pe primul loc în clasament, cu 67 de puncte, unul mai mult ca rivala din capitală.

Antrenorul român și-a felicitat jucătorii pentru că au reușit să salveze în ultimul minut un punct și să țină ecartul minim față de echipa de pe locul 2, revenind de la scorul de 0-2 pentru AEK Atena. "Un meci durează până la fluierul final și este judecat după imaginea de ansamblu. Cum s-a ajuns la acest rezultat? Cele două goluri pe care le-am primit au fost rezultatul a două greșeli ale noastre. Și au venit fără ca AEK să aibă o mare acțiune împotriva propriei noastre porți. Am fi putut evita cel puțin un gol.

A fost un meci echilibrat, fără ocazii mari în fața celor două porți. A trebuit să dăm tot ce am putut pentru a întoarce meciul. Nu s-a schimbat nimic în stilul nostru de joc, dar am luptat până la sfârșit, am marcat două goluri și am obținut această remiză.

Fericit pentru revenire

Sunt foarte fericit, evident, pentru că am obținut un rezultat pe un teren dificil pe teren propriu împotriva unei echipe bune, dar sunt mai ales mai fericit pentru caracterul pe care l-am arătat după 2-0”, a spus Răzvan Lucescu, citat de metrosport.gr.

De asemenea, Răzvan Lucescu s-a declarat mândru de faptul că echipa sa a reușit, până în acest punct al sezonului, să obțină performanțe atât pe plan intern, cât pe cel extern. ”Suntem într-o situație foarte bună, am jucat al 50-lea meci, un sezon extraordinar pentru noi și la începutul verii poate nu ne-am fi gândit că vom ajunge aici, pe primul loc și în optimi într-o competiție europeană (n.r. Conference League). Dar mai avem multe meciuri în față și vom da totul pentru a ne îndeplini obiectivele", a mai spus antrenorul român.

PAOK Salonic se află pe primul loc al clasamentului în Super League, cu 6 etape înainte de finalul sezonului. Are un punct peste AEK Atena, două peste Panathinaikos și 4 deasupra campioanei Olympiacos. Formația lui Răzvan Lucescu este calificată în sferturile de finală ale Conference League, unde va da pest Club Brugge din Belgia.