Răzvan Lucescu, modest după minunea cu Dinamo Zagreb: „Azi ești Dumnezeu, mâine ești prostul lumii”

PAOK Salonic a reușit joi seara o calificare spectaculoasă în sferturile de finală ale Conference League, trecând cu 5-1 de Dinamo Zagreb, după ce în tur croații câștigaseră cu 2-0. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu își va aflat astăzi următorul adversar, în cadrul tragerii la sorți programate la ora 15.00.

A fost o seară magnifică pentru echipele elene în cupele Europene. PAOK a trecut de Dinamo Zagreb cu 5-3 la general, în timp ce Olympiacos a reușit un alt rezultat de senzație, după ce pierduse acasă, în tur, 1-4 cu Maccabi Haifa. Formația din Pireu s-a impus cu 6-1 pe terenul israelienilor! Răzvan Lucescu a comentat succesul formației sale, dar și cum se întâmplă lucrurile în fotbalul grec.

„În primul rând, știu foarte bine că în Grecia azi ești Dumnezeu, mâine ești cel mai prost din lume, apoi ești din nou Dumnezeu. Este un sezon lung și există suișuri și coborâșuri. Se întâmplă tuturor echipelor de pe pământ să aibă asemenea suișuri și coborâșuri. Sunt probleme de concentrare, de oboseală mentală și momente care decid un meci.

Azi are loc tragerea la sorți în Conference League

Este absolut normal să avem astfel de probleme într-un sezon în care am jucat mai întâi trei derby-uri, apoi o serie de cinci meciuri în deplasare și apoi din nou un meci dificil. Are sens ca picioarele să nu asculte ce le spune mintea”, a comentat tehnicianul român.

PAOK își va afla adversara din sferturi astăzi, începând cu ora 15.00, ora României. „Oricine ne va ieși în cale, nu contează. Suntem într-o poziție fantastică și îi vom face față. Trebuie să ne continuăm lupta”, a declarat Răzvan Lucescu, pentru care urmează la finalul lunii derby-ul cu Panathinaikos, în Super League.

Fanii i-au scandat numele la finalul partidei

La meciul cu Dinamo Zagreb, antrenorul lui PAOK a fost susținut din tribună și de tatăl său, legendarul Mircea Lucescu. „Am vrut să fiu alături de el într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere sportiv. La nivelul ăsta, 2-0 era un rezultat de calificare. Era important să marcheze repede, cum s-a și întâmplat. Eu acum văd de sus, încerc să mă obișnuiesc cu situația asta de suporter sau de om neutru atunci când sunt două echipe mai îndepărtate de pretențiile mele, de sentimentele mele.

Au trecut 50 de ani de când am fost în pielea suporterului. Încep să înțeleg cum simt fanii. Am vorbit cu Răzvan, am mers în cabină, i-am felicitat pe toți. E o nebunie la stadion, rezultatul, maniera de joc au fost entuziasmante. Stadionul era înconjurat de suporteri. Mi s-a umplut sufletul de bucurie când i-au scandat numele la final. Nu știu ce clauză are, nici nu discut despre așa ceva, eu aș fi vrut să facă pasul spre vestul Europei, dar cel mai important e să te duci acolo unde simți că toată lumea te iubește”, a spus Lucescu senior la DigiSport.