Medic cu aptitudini paranormale, mort în accident rutier. De ce nu l-a ajutat harul să se salveze VIDEO

Medicul Serghei Morar (65 de ani) a murit, zilele trecute, la Spitalul Județean din Constanța, 11 zile de agonie și a fost înmormântat fără fast, deși mii de pacienți susțineau că îi sunt recunoscători pentru că el face minuni.

Accidentul în care a fost implicat medicul, la origini din fosta URSS, s-a produs pe 15 aprilie 2024, în localitatea Castelu din Constanța, pe drumul dintre Constanța și Medgidia.

Neatent, medicul, despre care foștii săi pacienți susțineau că are calități paranormale, a intrat cu mașina direct sub roțile unui TIR și a rămas încarcerat în autoturism.

Accidentul rutier din Castelu SURSA VIDEO ISU Dobrogea

Se poate spune că, pentru el, Dumnezeu a făcut totuși o mică minune: accidentul s-a produs în fața casei unul pompier de la ISU Dobrogea, care știa exact cum se intervine în astfel de situații și care nu a ezitat să îl ajute. Marian Caravețeanu se afla în curtea casei când s-a produs impactul și a fost primul care a ajuns la locul accidentului ca să îl ajute pe medic.

„Am văzut un bărbat rămas captiv în mașină. Instinctiv, am evaluat pericolele și gradul de încarcerare, dar și starea victimei acesta având bordul peste picioare. Am urcat în mașină, pe ușa din stânga spate, deoarece ușile pe partea stângă erau deschise și am preluat cu atenție capul victimei. În tot acest timp am vorbit cu el să îl calmez și am încercat să aflu dacă mai are și alte leziuni", declara la acel moment pompierul care a rămas alături de medic până au sosit echipajele SMURD și SAJ.

„La sosirea colegilor am solicitat un guler cervical pentru imobilizarea coloanei cervicale a victimei. Împreună cu comandantul intervenției am reușit rapid să depărtăm bordul, apoi să înlăturăm plafonul mașinii pentru mai mult spațiu. Cu foarte mare precizie și atenție, am montat dispozitivul de extracție împreună cu unul dintre colegi și l-am extras. Victima a fost predată conștientă echipajului de pe ambulanța SAJ și a fost transportată la spital", a mai afirmat pompierul.

La spital însă, s-a descoperit că starea lui Serghei Morar era gravă. Doctorii i-au indus coma, pentru a putea fi tratat, însă vineri, 26 aprilie 2024, acesta a murit.

O mână de oameni l-au condus pe ultimul drum: din miile de pacienți recunoscători care au depus mărturie că Morar i-a lecuit prin capacitățile sale paranormale, la funeralii nu a venit nici măcar unul. Între timp, mulți au murit.

Cine a fost Serghei Morar

În urmă cu câțiva ani, la cabinetul său în Constanța, pacienții așteptau la coadă ca să fie tratați de medicul despre care se spunea că are har de la Dumnezeu și că află bolile pacienților fără să îi atingă, doar privindu-i sau examinând o fotografie.

Născut la Chișinău din mamă româncă și tată rus, Serghei Morar și-a făcut studiile în Rusia, apoi s-a stabilit la Constanța. Deși era o persoană retrasă și nu există imagini cu el, dr. Morar a acordat în 1996 un interviu în Jurnalul Național, în care povestea cum a căpătat harul: când era copil s-a îmbolnăvit grav, fără șanse de supraviețuire, însă s-a vindecat peste noapte, după o experiență divină. Atunci a căpătat, spunea el, însușirile paranormale care îl ajutau să vindece pacienții, inclusiv pe cei cu boli incurabile. „Pentru mine, corpul omenesc este un robot biologic cu care anumiți oameni pot intra în contact, de la orice distanță de pe glob", declarat atunci Serghei Morar

De-a lungul timpului, pacienții din România, dar și din străinătate au declarat că medicul i-a vindecat de boli considerate incurabile de medicină clasică, cum ar fi diabet, psoriazis, cazuri de semiparalizie, afecțiuni ale inimiii și afecțiuni psihice.

Medicul aplica și tratamente pentru fertilitate cu succes, susțin mai multe femei pe site-urile de profil, cu medicamente naturiste aduse din Republica Moldova, însă de regulă își trata pacienții prin sesiuni de psihoterapie, acupunctura, presopunctură și bioenergie.