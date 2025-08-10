Rafael Nadal, tătic pentru a doua oară. Semnificația numelui ales de fostul mare tenismen pentru copilul său

Fostul tenismen spaniol Rafael Nadal a devenit din nou tată, după ce soţia sa Merry Perello a adus pe lume al doilea lor copil, într-o clinică din Palma de Mallorca, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

Nadal, soţia sa şi bebeluşul au părăsit sâmbătă centrul medical, care a fost vizitat începând de joi de apropiaţii cuplului, pentru a vedea copilul şi a-i felicita pe cei doi soţi.

Dacă primul copil al fostului jucător de tenis, acum în vârstă de doi ani și 9 luni a fost numit Rafael, după tatăl său, acum noul născut a primit numele Miquel. Este un omagiu adus tatălui lui Mery, care a decedat în aprilie 2023, la vârsta de 63 de ani, după o lungă suferință.

Rafa Nadal s-a căsătorit cu Mery Perello pe 19 octombrie 2019, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Sa Fortalesa, o proprietate aflată în oraşul Pollença de pe insula Mallorca.