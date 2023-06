Obiectul pe care David Popovici îl avea mereu în ghiozdan. De ce îl purta și de ce a renunțat

Pentru David Popovici, ultimul concurs în țară înaintea Mondialelor de natație a fost cel din Cupa României de la Otopeni, acolo unde a fost înconjurat mereu de suporteri, unii veniți de la sute de kilometri distanță pentru a-l vedea pe viu pe campionul lumii. Deși pentru unii sportivi devine deranjant să fie asaltați încontinuu de fani, David spune că lui îi face o mare plăcere și că încearcă, pe cât posibil, să mulțumească pe toată lumea.

”Cupa României a fost unul dintre cele două concursuri pe care le am înainte de Mondiale. E nevoie de ele pentru că nu e suficient doar să te antrenezi, trebuie să vezi și în regim de concurs ce poți realiza. În ceea ce-i privește pe fani, fac tot ce pot să fac.

Mă duc să-i salut, să le mulțumesc că au venit, mă asigur că fac o poză sau le ofer un autograf, depinde ce își doresc. Îi salut pe copii, îi încurajez și mă bucur că unii oameni fac asemenea eforturi pentru a veni să mă vadă și dacă pentru ei înseamnă mult fac tot posibilul. Eu înot și pentru ei, practic”, a spus pentru Sportsnet, cu bun-simț, David Popovici, care în acest weekend concurează la Sette Colli, competiție desfășurată la Roma, în Foro Italico.

Campionul de natație crede că, în ultimul an, nu a trecut nici măcar o zi în care să nu fi acordat cel puțin un autograf. Dar și dezvăluie că în trecut purta mereu la el un marker, pentru a fi pregătit în cazul în care situația o cerea, astfel încât nimeni să nu plece dezamăgit. ”Nu prea am avut zile fără să dau autografe.

Nu se bagă niciodată în față

Poate doar dacă am fost plecat, dar și în afară, prin Olanda, Italia, a fost la fel: sunt țări în care sunt mulți români. Chiar obișnuiam să am un marker cu mine în ghiozdan pentru astfel de situații. Dar le pierdeam foarte des și acum nu mai am”, spune râzând David, care se pregătește asiduu pentru Mondialele de la Fukuoka (13-30 iulie), unde va înota la probele sale favorite, 100 și 200 metri liber, la care trebuie să-și apere titlul de campion.

Chiar dacă este o vedetă în România, înotătorul spune că încearcă să nu profite de acest statut. De aceea, refuză atunci când este invitat să intre, de exemplu, în față la coadă de la aeroport sau în avion. ”Mi s-a propus, în multe locuri, dar prefer să stau la coadă. O fac doar dacă am priority și mă pot <băga> în față”.