Novak Djokovici, în pas de defilare în finala Australian Open! Cifre extraordinare pentru jucătorul sârb

Novak Djokovici a avut probleme doar în primul set în semifinala de la Australian Open contra lui Tommy Paul. A pornit ca din pușcă, s-a distanțat la 5-1, însă americanul a avut o răbufnire și a egalat la 5! A fost un simplu foc de paie, pentru că Nole a făcut 6-5 și apoi break chiar dacă Paul a condus cu 30-0.

Următoarele seturi nu au avut istoric. Chiar dacă nu a arătat cel mai bun joc al său sârbul s-a impus cu 6-1, 6-2 și s-a calificat în finala Australian Open. A fost a 10 victorie în tot atâtea semifinale disputate la Antopozi. Și a 27-a victorie consecutivă la turneul din emisfera sudică!

În calea lui Novak Djokovici se va ivi însă un jucător care îi poate face față pe suprafața de la Australian Open: grecul Stefanos Tsitsipas, care a trecut în 4 seturi de Khachanov. Pe lângă premiile impresionante și marele trofeu, meciul dintre cei doi mai are o miză uriașă: câștigătorul va deveni numărul 1 mondial!

Cei doi s-au întâlnit de 12 ori până în prezent, fostul lider mondial conducând cu 10-2. Iar faptul că Nole nu a pierdut nicio finală la Antipiozi din cele 9 disputate până la acesta îi dă fiori reci pe spinare grecului!

Se declară supermotivat

”Sunt recunoscător suporterilor. Îmi dau atâta energie! Nu mai sunt atât de proaspăt ca la începutul turneului. Am muncit mult. Încerc să mă bucur de fiecare moment”, a spus sârbul la final.

”Întotdeauna dau tot ce am mai bun, mai ales în Grand Slam-uri, pentru că, în acest moment al carierei, sunt turneele care contează cel mai mult pentru mine. Dar da, am putea spune că, anul acesta, am o motivație în plus. Din cauza accidentării și din cauza a ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Vreau să fac totul ca la carte“, a explicat fostul lider ATP.

Dacă va învinge și în meciul de duminică, Novak Djokovici îl va egala pe Rafael Nadal la turnee de Mare Șlam cucerite în carieră: 22.