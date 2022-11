Neagu, „invizibilă“ cu Olanda, dar optimistă: Cristina, discurs de lider după un meci dramatic

România a debutat la Euro 2022 (4-20 noiembrie, Slovenia, Macedonia de Nord, Muntenegru) cu o partidă sufocantă, pierdută la un gol diferență în fața Olandei, campioana mondială din 2019. În ciuda unor momente slabe de joc, la final, tricolorele au cedat la un gol diferență: 28-29.

Fără îndoială, dincolo de rezultatul final, cea mai mare dezamăgire pentru România a fost prestația Cristinei Neagu (34 de ani). Care a încheiat partida cu doar trei goluri, dintre care unul singur în prima repriză!

Chiar și așa, spre lauda ei, Neagu a avut puterea de a veni la interviul de după meci pentru a-și oferi punctul de vedere după debutul României la această ediție a Campionatului European.

Ce a spus Cristina Neagu?

*A fost un meci de luptă, așa cum arată și tabela de scor. Cred că am fost foarte aproape și vreau să-mi felicit colegele, pentru că noi avem o echipă foarte tânără, cu puțină experiență. Astăzi însă noi am luptat nebunește și cred că, pe final, puteam lua puncte. Să fiu sinceră, cred că a fost vorba și de puțin noroc, pentru că noi am ratat, ele au marcat și asta a fost povestea.

*A fost avantaj de un gol pentru ele, dar putea, cu ușurtință, să fie un gol avantaj pentru noi sau să fie remiză. Pentru mine, a fost puțin ciudat și modul de arbitraj, n-am înțeles mare lucru, așa că am încercat să ne adaptăm. Dar cred că, la final, am făcut o treabă bună.

*Sincer, sunt mândră de ceea ce am făcut, n-am luat puncte, dar e primul meci și, dacă jucam la fel, avem șanse să avansăm în faza eliminatorie și să facem lucruri bune și acolo. Sunt foarte mândră să avem atâția fani în sală, ne-am simțit ca acasă.

Cine a marcat pentru România în meciul cu Olanda?

Buceschi (5 goluri), Neagu (3), Tănăsie (1), Dindiligan (2), Badea (4), Seraficeanu (3), Pintea (5), Grozav (5)

Euro 2022, un turneu final cu 16 echipe

*Grupa A: Norvegia, Ungaria, Croația, Elveția

*Grupa B: Danemarca, Suedia, Slovenia, Serbia

*Grupa C: Franța, Olanda, Macedonia de Nord, ROMÂNIA

Prima etapă: Franța - Macedonia de Nord 24-14 și Olanda - România 29-28

*Grupa D: Polonia, Muntenegru, Germania, Spania

Primele trei clasate vor avansa în cele două Grupe Principale.

Programul tricolorelor

*Sâmbătă (ora 21.30): Olanda – România 29-28

*Luni (ora 21.30): România – Franța

*Miercuri (ora 21.30): Macedonia de Nord - România

Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport transmit Europeanul de handbal feminin.

Meciurile României sunt găzduite de „Boris Trajkovski Sports Center“, la Skopje (Macedonia de Nord).

Lotul convocat de selecționerul Florentin Pera

*Portari: Diana Ciucă (Rapid), Iulia Dumanska (Gloria Bistriţa), Daciana Hosu (Râmnicu Vâlcea);

*Interi stânga: Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Bianca Bazaliu (Gloria Bistriţa), Diana Lixandroiu (CSM Slatina), Sorina Grozav (Rapid);

*Centri: Laura Pristăviţă (Gloria Bistriţa), Eliza Buceschi (Rapid);

*Extreme dreapta: Alexandra Badea (Rapid), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (CSM Bucureşti);

*Extreme stânga: Nicoleta Dincă (Gloria Bistriţa), Alexandra Dindiligan (CSM Bucureşti), Corina Lupei (Râmnicu Vâlcea);

*Pivoţi: Crina Pintea (CSM Bucureşti), Lorena Ostase (Rapid), Andreea Ţîrle (Minaur Baia Mare).

*Stafful tehnic: Florentin Pera (principal), Bogdan Burcea (secund), Ildiko Barbu Kerekes (antrenor cu portari).