Nadal, plecăciune în fața lui Djokovici: Reacția spaniolului a făcut înconjurul lumii

Ce diferență face un an! La începutul lui 2022, Novak Djokovici era expulzat din Australia, iar în absența sârbului, marele său rival, Rafael Nadal, câștiga titlul la Melbourne. Urma, la începutul verii, un alt rezultat magnific pentru spaniol: triumful de la Roland Garros. Pentru a a14-a oară! Victoria respectivă l-a și lăsat singur pe Rafa, în fruntea clasamentului întocmit pe baza trofeelor de Grand Slam. În acel moment, Nadal era G.O.A.T (Greatest Of All Times), iar Nole doar „oaia neagră“ a pandemiei.

Între timp, situația s-a schimbat radical. Ceea ce ne demonstrează, încă o dată, frumusețea sportului! Novak a avut o revenire incredibilă: a câștigat trei din ultimele patru turnee de Grand Slam: Wimbledon 2022, Australian Open 2023 și French Open 2023. De la US Open 2022 a fost exclus din cauza certificatului de vaccinare.

Astăzi, marele campion sârb a răsturnat situația dramatică din 2022 în favoarea sa. În totalitate! Și a tranșat, deocamdată, subiectul privind G.O.A.T-ul din tenis. Pentru că acest titlu onorific e acum atribuit lui Djokovici, cu cele 23 de trofee majore trecute în dreptul său. Cu unul mai mult decât Nadal.

Deși scos din circuit de o accidentare gravă – revenirea e planificată pentru 2024 – Rafa rămâne un mare campion, cu o atitudine superbă. Ceea ce reiese și din mesajul pe care l-a postat, după ce Djokovici a triumfat, duminică, la French Open 2023.

„Multe felicitări pentru această realizare uimitoare, Novak! 23 e un număr la care, cu doar câțiva ani în urmă, era imposibil să ne gândim și tu l-ai atins! Bucură-te de rezultat alături de familia și echipa ta“, a scris „Matadorul“.

Clasamentul jucătorilor cu cele mai multe trofee de Grand Slam

1. Novak Djokovici (Serbia) – 23 de trofee

2. Rafael Nadal (Spania) – 22 de trofee

3. Roger Federer (Elveția) – 20 de trofee

4. Pete Sampras (SUA) – 14 trofee

5. Roy Emerson (Australia) – 12 trofee

Unde a câștigat Novak Djokovici cele 23 trofee de Grand Slam?

*Australian Open: 10 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

*French Open: 3 (2016, 2021, 2023)

*Wimbledon: 7 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

*US Open: 3 (2011, 2015, 2018)