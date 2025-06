Mondialul Cluburilor a lansat un duet de vis. Laura Pausini și Robbie Williams fac senzație în „Desire”

Soliștii Laura Pausini (52 de ani) și Robbie Williams (51 de ani) apar împreună în „Desire”, coloana sonoră a Cupei Mondiale a Cluburilor.

Vor cânta live și la finală

Două voci emblematice au fost unite în SUA: Laura Pausini și Robbie Williams cântă împreună Desire, noua melodie oficială a FIFA, aleasă drept imn pentru Cupa Mondială a Cluburilor, întrecere care a început de câteva zile, la Miami.

Parteneriatul dintre artista italiană și fostul solist al trupei Take That a dat startul ceremoniei de deschidere a turneului. Cei doi artiști vor cânta live și la finala de duminică, 13 iulie, pe stadionul MetLife din New York.

Scrisă de Williams împreună cu colaboratorii săi Karl Brazil și Owen Parker, melodia va însoți intrarea echipelor pe teren și va fi coloana sonoră a tuturor competițiilor FIFA începând din această vară.

Pentru Laura Pausini, câștigătoare a unui Grammy, a 5 premii Latin Grammy și a unui Glob de Aur, participarea la acest proiect este un motiv de mare mândrie. „Este o onoare pentru mine să fiu invitată să mă alătur lui Robbie Williams și să particip la piesa Desire, scrisă de Robbie. Melodia este fantastică, cu adevărat emoționantă”, a spus vedeta.