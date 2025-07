Moment penibil la Wimbledon. S-au încălzit 5 minute, apoi au încheiat meciul în 71 de secunde

Ben Shelton s-a calificat în turul 3 de la Wimbledon, după ce a trecut în trei seturi de Rinky Hijikata, scor 6-2, 7-5, 6-4. Organizatorii au decis să întreruptă partida aseară, la scorul de 5-4 în setul 3, când americanul se pregătea să servească pentru meci. Cei di jucători au revenit astăzi pe teren.

Așa cum era de așteptat, Ben Shelton a rezolvat rapid ultimul game, având nevoie de 4 mingi pentru a scrie 6-4 în setul 3. Totul a durat 71 de secunde, aste după ce jucătorii și-au făcut încălzirea timp de 5 minute.

Americanul și-a cerut scuze fanilor, care nu au putut vedea prea mult tenis. "Pentru mine, a fost o experiență complet diferită să joc în două zile și să revin astăzi pentru… ce-a fost aia… 55 de secunde (n.r. au fost 77 de secunde). Speram măcar să pot lovi câteva mingi de pe fundul terenului. Poate va trebui să merg pe terenurile de antrenament. Îmi pare rău că nu ați apucat să vedeți prea mult tenis.

În acel moment (n.r. aseară când meciul s-a întrerupt), știam că jucăm în condiții care nu erau deloc ideale pentru tenis. Așa că pentru mine a fost ceva gen: "ce mai contează un game în plus?" Înțeleg că organizatorii trebuie să ia deciziile pe care le consideră necesare, iar jucătorii trebuie să le accepte. Așa am făcut și eu. Am venit azi și mi-am făcut treaba", a declarat Ben Shelton după meci.