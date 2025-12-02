Modelul care a aflat de la radio că soțul, fost mare fotbalist, o înșela a fost ademenită cu 100.000 de euro

Anunț spectaculos făcut de fosta soție a fotbalistului italian Gianluigi Buffon (47 de ani), Alena Šeredová, 47 de ani. Născută în Cehia, Alena este model, actriță și fostă Miss Republica Cehă 1998 (și-a reprezentat țara la Miss World 1998, unde s-a clasat în Top 5).

Când s-a încheiat mariajul cu Gigi Buffon, Alenei Seredova i s-a oferit o sumă mare de bani pentru a anunța public despărțirea de fostul portar al naționalei Italiei. Fostul model și vedetă de televiziune de origine cehă a refuzat însă oferta. Nu pentru că suma nu i-ar fi fost utilă, așa cum a explicat chiar ea, ci dintr-un motiv care îi privea în primul rând pe cei doi copii ai săi din relația cu Gigi.

Într-un interviu acordat publicației Il Secolo XIX, Alena Seredova a explicat că, imediat după încheierea căsniciei cu Buffon, i s-a prezentat o ofertă financiară foarte generoasă: uriașa sumă de 100.000 de euro pentru un interviu axat pe relația lor, care a durat din 2011 până în 2014 și care a dus la nașterea fiilor lor, Louis Thomas și David Lee.

„Nu vă voi spune cine”, a comentat Seredova, preferând să nu dezvăluie cine i-a oferit acea sumă. Femeia în vârstă de 47 de ani și-a explicat refuzul astfel: „Am refuzat nu pentru că nu mi-ar fi fost convenabil, dar am preferat să pun pe primul loc liniștea sufletească a copiilor mei și a mea”.

Alena Seredova și Gigi Buffon s-au cunoscut în 2005

Gigi Buffon și Alena Seredova au început să se întâlnească în 2005, după un meci jucat de Juventus. Relația lor a fost ținută secretă mult timp, până la nașterea primului lor copil, David Lee, în 2007.

Alena și-a pus cariera pe pauză pentru a se dedica familiei, iar în 2009 s-a născut al doilea copil, Louis Thomas. Pe 16 iunie 2011, cuplul s-a căsătorit în Catedrala Sfântul Vitus, în interiorul Castelului Praga, sărbătorind ulterior cu peste 150 de invitați.

În 2013 au început să circule primele zvonuri despre o criză, iar în ianuarie 2014, numele lui Buffon a fost legat de cel al jurnalistei Ilaria D'Amico. În luna mai a aceluiași an, au fost publicate primele fotografii ale cuplului, determinându-i pe Buffon și Seredova să își anunțe oficial divorțul.

Alena a dezvăluit ulterior cum a aflat despre aventură: „Am aflat la radio, în timp ce mergeam la coafor, că sunt înșelată. Ascultam o emisiune și cineva a menționat că Gigi și Ilaria se întâlnesc”.

Modelul s-a căsătorit cu Alessandro Nasi

În prezent, Buffon este căsătorit cu Ilaria D’Amico. Au făcut nunta în 2024, iar relația a dus la nașterea lui Leopoldo Mattia, în 2016.

Alena Seredova și-a găsit fericirea în 2015, de când este cu antreprenorul Alessandro Nasi. Cuplul s-a căsătorit în 2023. În 2020 s-a născut fiica lor, Vivienne.

La nuntă au fost prezenți, printre alții, John Elkann și Giorgio Chiellini. Primul este conducător la Juve, iar al doilea - fost coleg cu Buffon.