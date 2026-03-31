Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Mircea Lucescu și-a luat adio de la națională, de pe patul de spital. Selecționerul va fi operat la Spitalul Universitar

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) le-a spus apropiaților, de pe patul de spital, că „s-a terminat” mandatul său la echipa națională. Drumul său la cârma tricolorilor se oprea oricum după meciul de astăzi, cu Slovacia, de la Bratislava (ora 21:45), pentru neîndeplinirea obiectivului.

Lucescu iese din scenă FOTO FRF

„Il Luce” anunţă de pe patul de spital, unde a ajuns după ce a leşinat în timpul unui antrenament, că se retrage de la cârma echipei naționale de fotbal a României.

Legendarul antrenor pune astfel capăt unei cariere de aproape 50 de ani, timp în care a reuşit să devină al treilea cel mai titrat antrenor din istoria sportului rege, cu 35 de trofee câştigate.

În cursul zilei de marţi, Il Luce va fi operat, pentru a i se monta un stimulator cardiac. Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București au spus că Il Luce nu va avea nevoie de un nou stent la inimă, fiind o veste foarte bună. Însă, în cursul acestei zile i se va monta un defibrilator care va ajuta la reglarea bătăilor inimii.

Cariera și viața lui „Il Luce”

Născut pe 29 iulie 1945 în București, Mircea Lucescu reprezintă una dintre cele mai respectate personalități din fotbalul românesc și internațional. Cariera sa a început în 1961, când s-a înscris la Școala Sportivă nr. 2 din București, marcând startul unei călătorii care a depășit șase decenii.

Debutul în Divizia A a avut loc pe 21 iunie 1964, când a evoluat pentru Dinamo București într-un meci împotriva Rapidului, încheiat cu scorul de 5-2. Pe parcursul carierei de jucător, a îmbrăcat tricoul mai multor echipe importante, inclusiv Știința București și Corvinul Hunedoara, acumulând experiență care i-a modelat viitoarea viziune tactică.

La nivel internațional, a reprezentat România în 64 de meciuri oficiale, purtând banderola de căpitan la Campionatul Mondial din Mexic 1970. Această experiență la cel mai înalt nivel competițional i-a oferit o perspectivă asupra fotbalului de performanță, pe care a valorificat-o ulterior în cariera de antrenor. Experiența sa vastă ca jucător și lider a pus bazele unei cariere de antrenor de succes, transformându-l într-unul dintre cei mai influenți tehnicieni din istoria fotbalului.

A absolvit ASE-ul

Mircea Lucescu a absolvit Academia de Studii Economice din București, pregătire care s-a dovedit esențială în cariera sa managerială. Această educație economică i-a oferit instrumentele necesare pentru a înțelege aspectele financiare și administrative ale cluburilor pe care le-a condus.

Pe parcursul întregii cariere, Lucescu a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare și învățare continuă, asimilând constant noi metodologii de antrenament și strategii tactice. Această dedicare față de dezvoltarea profesională l-a menținut relevant în fotbalul de elită timp de mai multe decenii. 

Viața de familie: este străbunic

Mircea Lucescu este căsătorit cu Neli, partenera sa de viață de peste cinci decenii. Împreună au un fiu, Răzvan Lucescu, care a ales să urmeze pașii tatălui său, devenind la rândul său un antrenor de succes. Fiul lui Răzvan, Matei, a devenit la rândul lui tată, iar „Il Luce” este străbunic din 2017. Răzvan a venit bunic la doar 48 de ani, iar Mircea Lucescu avea atunci 72 de ani.

A început la Hunedoara

Cariera de antrenor a lui Mircea Lucescu a început în 1979 la Corvinul Hunedoara, unde a reușit performanța de a promova echipa în prima divizie și de a o clasa pe locul trei în primul sezon. Această reușită i-a deschis porțile către echipa națională a României, pe care a condus-o între 1981 și 1986, calificând-o la Campionatul European din 1984.

Mircea Lucescu, fabulos: Clasamentul în care tocmai a devenit lider, deşi stă acasă

Perioada petrecută la Dinamo București, între 1985 și 1990, a fost marcată de succese importante: un titlu de campion în sezonul 1989-1990, două Cupe ale României și o prezență memorabilă în semifinalele Cupei Cupelor. Aceste realizări au atras atenția cluburilor din străinătate, iar în 1990 a făcut pasul către fotbalul italian, antrenând Pisa în Serie A.

Experiența italiană a continuat la Brescia, unde a petrecut cinci sezoane, reușind promovarea în Serie A și câștigând Cupa Anglo-Italiană în 1994. După scurte perioade la Reggiana și o primă aventură la Inter Milano în 1998-1999, s-a întors la Rapid București, unde a cucerit campionatul și Cupa României.

Aventura turcă a început în 2000 la Galatasaray, unde a câștigat Supercupa Europei și campionatul național, urmat de un titlu cu Beșiktaș în 2003. Cea mai prolifică perioadă a carierei sale a fost la Șahtior Donețk, unde a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria fotbalului ucrainean, între 2004 și 2016, unde a cucerit opt titluri de campion, șase Cupe ale Ucrainei și, cel mai important, Cupa UEFA în 2009.

După o scurtă trecere prin Rusia la Zenit Sankt Petersburg și un mandat ca selecționer al Turciei, a antrenat Dinamo Kiev între 2020 și 2023, câștigând din nou trofee importante. În august 2024, Lucescu a revenit în funcția de selecționer al României, devenind unul dintre cei mai vârstnici selecționeri din istoria fotbalului, închizând cercul unei cariere extraordinare. Diversitatea echipelor antrenate și succesul obținut la fiecare dintre ele demonstrează adaptabilitatea și expertiza sa tactică.

Trofee și realizări majore în carieră

Palmaresul lui Mircea Lucescu include peste 30 de trofee majore, ceea ce îl plasează printre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului european. Cele opt campionate consecutive câștigate cu Șahtior Donețk reprezintă o performanță rară în fotbalul modern, demonstrând capacitatea sa de a construi și menține o dinastie sportivă.

Cucerirea Cupei UEFA în 2009 cu Șahtior Donețk rămâne punctul culminant al carierei sale, fiind ultima echipă din fosta Uniune Sovietică care a câștigat o competiție europeană majoră. Victoria din finală împotriva Werder Bremen, scor 2-1, a consacrat Lucescu ca unul dintre marii strategi ai fotbalului european.

Mircea Lucescu a mărturisit public cum ar vrea să moară. Dorința-testament i-a fost insuflată de un nume uriaș din antrenorat

Supercupa Europei câștigată cu Galatasaray în 2000, după victoria împotriva lui Real Madrid, reprezintă un alt moment de referință. Această performanță a demonstrat capacitatea sa de a pregăti echipe pentru meciuri decisive împotriva celor mai puternice adversari din Europa.

Pe plan individual, Lucescu a fost desemnat de multiple ori Antrenorul Anului în România și Ucraina, primind recunoaștere pentru contribuția sa la dezvoltarea fotbalului în aceste țări. Moștenirea sa include nu doar trofeele câștigate, ci și formarea unei generații întregi de jucători și antrenori care au beneficiat de metodele sale inovatoare. Aceste realizări subliniază impactul său durabil asupra fotbalului european și românesc.

Are 64 de selecții la națională

Cu peste 1.000 de meciuri ca antrenor principal la nivel de club și echipă națională, Mircea Lucescu deține unul dintre cele mai impresionante bilanțuri din fotbalul european. Procentajul său de victorii depășește 55%, o statistică remarcabilă având în vedere diversitatea ligilor și competițiilor în care a activat.

Ca jucător, cele 64 de selecții la echipa națională îl plasează printre cei mai valoroși fotbaliști români ai generației sale. Participarea la Campionatul Mondial din 1970 ca titular și căpitan reprezintă un moment de referință în istoria fotbalului românesc, România reușind să se califice pentru prima dată după o pauză de 32 de ani.

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Doi tați și fiii lor adolescenți au murit în tragedia de pe șosea, în Cluj. Un băiat urma să aibă majoratul în curând
stirileprotv.ro
image
Țara care reintroduce pedeapsa cu MOARTEA. Șoc la nivel planetar!
gandul.ro
image
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
mediafax.ro
image
Adio, FCSB! Fotbalistul de echipă națională pleacă de la campioana en-titre! Mirel Rădoi, decizie de ultimă oră. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dosarul exploziei de la Crevedia: Patronii firmei Flagas vor comisie rogatorie la poalele muntelui Everest
libertatea.ro
image
Momentul în care unul dintre motoarele unui avion explodează, imediat după decolare. Imagini filmate de pasageri
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
digisport.ro
image
Curge șampania în parlamentul israelian: spânzurarea devine pedeapsă implicită pentru palestinienii din Cisiordania. Reacții dure la nivel internațional
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat
observatornews.ro
image
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Pensionar, umilit cu o pensie de 1.560 lei. Pe ce salariu a muncit 30 ani? 1.300.000 pensionari iau mai puțin
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Cum să circuli în oraş pentru a consuma cât mai puţin carburant. Viteza ideală şi cum să frânezi
playtech.ro
image
Suma fabuloasă pe care o câștigă Nicușor Stanciu în China! Puțini români au în conturi atâția bani
fanatik.ro
image
De ce o invazie în Iran este o sabie cu două tăișuri pentru Donald Trump. Care sunt consecințele pe care le-ar suferi președintele „păcii” dacă trimite trupe la sol
ziare.com
image
Gică Hagi nu stă la discuții: prima decizie luată la naționala României
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu, PRIMELE declarații despre relația cu Dan Alexa. A fost foarte sinceră și nu s-a mai ascuns: O să vedem ce ne rezervă viitorul
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți pensionarii! Ce se întâmplă cu banii de pensii, de Paște
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Celine Dion revine pe scenă. Anunțul spectaculos a fost proiectat pe Turnul Eiffel
click.ro
image
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
click.ro
image
Astăzi s-a născut Nichita Stănescu. Care au fost ultimele cuvinte ale marelui poet
click.ro
Andrew Sarah Beatrice Eugenie profimedia 0214534408 jpg
"Andrew și-a vândut fiicele pentru a-i plăti datoriile lui Fergie!" Alte secrete sordide ies la iveală
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
