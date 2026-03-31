Mircea Lucescu și-a luat adio de la națională, de pe patul de spital. Selecționerul va fi operat la Spitalul Universitar

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) le-a spus apropiaților, de pe patul de spital, că „s-a terminat” mandatul său la echipa națională. Drumul său la cârma tricolorilor se oprea oricum după meciul de astăzi, cu Slovacia, de la Bratislava (ora 21:45), pentru neîndeplinirea obiectivului.

„Il Luce” anunţă de pe patul de spital, unde a ajuns după ce a leşinat în timpul unui antrenament, că se retrage de la cârma echipei naționale de fotbal a României.

Legendarul antrenor pune astfel capăt unei cariere de aproape 50 de ani, timp în care a reuşit să devină al treilea cel mai titrat antrenor din istoria sportului rege, cu 35 de trofee câştigate.

În cursul zilei de marţi, Il Luce va fi operat, pentru a i se monta un stimulator cardiac. Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București au spus că Il Luce nu va avea nevoie de un nou stent la inimă, fiind o veste foarte bună. Însă, în cursul acestei zile i se va monta un defibrilator care va ajuta la reglarea bătăilor inimii.

Cariera și viața lui „Il Luce”

Născut pe 29 iulie 1945 în București, Mircea Lucescu reprezintă una dintre cele mai respectate personalități din fotbalul românesc și internațional. Cariera sa a început în 1961, când s-a înscris la Școala Sportivă nr. 2 din București, marcând startul unei călătorii care a depășit șase decenii.

Debutul în Divizia A a avut loc pe 21 iunie 1964, când a evoluat pentru Dinamo București într-un meci împotriva Rapidului, încheiat cu scorul de 5-2. Pe parcursul carierei de jucător, a îmbrăcat tricoul mai multor echipe importante, inclusiv Știința București și Corvinul Hunedoara, acumulând experiență care i-a modelat viitoarea viziune tactică.

La nivel internațional, a reprezentat România în 64 de meciuri oficiale, purtând banderola de căpitan la Campionatul Mondial din Mexic 1970. Această experiență la cel mai înalt nivel competițional i-a oferit o perspectivă asupra fotbalului de performanță, pe care a valorificat-o ulterior în cariera de antrenor. Experiența sa vastă ca jucător și lider a pus bazele unei cariere de antrenor de succes, transformându-l într-unul dintre cei mai influenți tehnicieni din istoria fotbalului.

A absolvit ASE-ul

Mircea Lucescu a absolvit Academia de Studii Economice din București, pregătire care s-a dovedit esențială în cariera sa managerială. Această educație economică i-a oferit instrumentele necesare pentru a înțelege aspectele financiare și administrative ale cluburilor pe care le-a condus.

Pe parcursul întregii cariere, Lucescu a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare și învățare continuă, asimilând constant noi metodologii de antrenament și strategii tactice. Această dedicare față de dezvoltarea profesională l-a menținut relevant în fotbalul de elită timp de mai multe decenii.

Viața de familie: este străbunic

Mircea Lucescu este căsătorit cu Neli, partenera sa de viață de peste cinci decenii. Împreună au un fiu, Răzvan Lucescu, care a ales să urmeze pașii tatălui său, devenind la rândul său un antrenor de succes. Fiul lui Răzvan, Matei, a devenit la rândul lui tată, iar „Il Luce” este străbunic din 2017. Răzvan a venit bunic la doar 48 de ani, iar Mircea Lucescu avea atunci 72 de ani.

A început la Hunedoara

Cariera de antrenor a lui Mircea Lucescu a început în 1979 la Corvinul Hunedoara, unde a reușit performanța de a promova echipa în prima divizie și de a o clasa pe locul trei în primul sezon. Această reușită i-a deschis porțile către echipa națională a României, pe care a condus-o între 1981 și 1986, calificând-o la Campionatul European din 1984.

Perioada petrecută la Dinamo București, între 1985 și 1990, a fost marcată de succese importante: un titlu de campion în sezonul 1989-1990, două Cupe ale României și o prezență memorabilă în semifinalele Cupei Cupelor. Aceste realizări au atras atenția cluburilor din străinătate, iar în 1990 a făcut pasul către fotbalul italian, antrenând Pisa în Serie A.

Experiența italiană a continuat la Brescia, unde a petrecut cinci sezoane, reușind promovarea în Serie A și câștigând Cupa Anglo-Italiană în 1994. După scurte perioade la Reggiana și o primă aventură la Inter Milano în 1998-1999, s-a întors la Rapid București, unde a cucerit campionatul și Cupa României.

Aventura turcă a început în 2000 la Galatasaray, unde a câștigat Supercupa Europei și campionatul național, urmat de un titlu cu Beșiktaș în 2003. Cea mai prolifică perioadă a carierei sale a fost la Șahtior Donețk, unde a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria fotbalului ucrainean, între 2004 și 2016, unde a cucerit opt titluri de campion, șase Cupe ale Ucrainei și, cel mai important, Cupa UEFA în 2009.

După o scurtă trecere prin Rusia la Zenit Sankt Petersburg și un mandat ca selecționer al Turciei, a antrenat Dinamo Kiev între 2020 și 2023, câștigând din nou trofee importante. În august 2024, Lucescu a revenit în funcția de selecționer al României, devenind unul dintre cei mai vârstnici selecționeri din istoria fotbalului, închizând cercul unei cariere extraordinare. Diversitatea echipelor antrenate și succesul obținut la fiecare dintre ele demonstrează adaptabilitatea și expertiza sa tactică.

Trofee și realizări majore în carieră

Palmaresul lui Mircea Lucescu include peste 30 de trofee majore, ceea ce îl plasează printre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului european. Cele opt campionate consecutive câștigate cu Șahtior Donețk reprezintă o performanță rară în fotbalul modern, demonstrând capacitatea sa de a construi și menține o dinastie sportivă.

Cucerirea Cupei UEFA în 2009 cu Șahtior Donețk rămâne punctul culminant al carierei sale, fiind ultima echipă din fosta Uniune Sovietică care a câștigat o competiție europeană majoră. Victoria din finală împotriva Werder Bremen, scor 2-1, a consacrat Lucescu ca unul dintre marii strategi ai fotbalului european.

Supercupa Europei câștigată cu Galatasaray în 2000, după victoria împotriva lui Real Madrid, reprezintă un alt moment de referință. Această performanță a demonstrat capacitatea sa de a pregăti echipe pentru meciuri decisive împotriva celor mai puternice adversari din Europa.

Pe plan individual, Lucescu a fost desemnat de multiple ori Antrenorul Anului în România și Ucraina, primind recunoaștere pentru contribuția sa la dezvoltarea fotbalului în aceste țări. Moștenirea sa include nu doar trofeele câștigate, ci și formarea unei generații întregi de jucători și antrenori care au beneficiat de metodele sale inovatoare. Aceste realizări subliniază impactul său durabil asupra fotbalului european și românesc.

Are 64 de selecții la națională

Cu peste 1.000 de meciuri ca antrenor principal la nivel de club și echipă națională, Mircea Lucescu deține unul dintre cele mai impresionante bilanțuri din fotbalul european. Procentajul său de victorii depășește 55%, o statistică remarcabilă având în vedere diversitatea ligilor și competițiilor în care a activat.

Ca jucător, cele 64 de selecții la echipa națională îl plasează printre cei mai valoroși fotbaliști români ai generației sale. Participarea la Campionatul Mondial din 1970 ca titular și căpitan reprezintă un moment de referință în istoria fotbalului românesc, România reușind să se califice pentru prima dată după o pauză de 32 de ani.