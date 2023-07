Marius Șumudică, dat afară de arabi. Și-a găsit deja un nou angajament, în România

Marius Șumudică (52 de ani) nu mai este antrenorul saudiților de la Al Raed, șefii clubului luând hotărârea de a-i rezilia contractul, deși acesta era scadent la finalul sezonului viitor.

Marius Șumudică mai avea un an de contract în prima ligă din Arabia Saudită, dar a fost data afară de Al Raed, ocupanta locului 10 în ediția precedentă de campionat.

”Mă bucur că am dus la bun sfârșit un an acolo, nu e ușor să reziști un sezon întreg în Arabia Saudită. Le mulțumesc tuturor celor din club. Mai aveam un an contract, dar am hotărât să reziliem din cauza unor diferențe de opinie. Situația era oricum complicată, urmează alegeri pentru alegerea unui nou președinte”, a spus Marius Șumudică pentru gsp.ro.

Ajuns la arabi în în iulie 2022, tehnicianul român a stat pe banca formației sale 31 de meciuri. Echipa lui nu a rupt gura târgului, dar nici nu a excelat. De altfel, și Șumudică recunoaște că, în afară de episodul întâlnirii cu Cristiano Ronaldo după meciul direct, când starul portughez i-a dat tricoul său, nu a prea rămas cu multe realizări.

Va fi analist TV la DigiSport

Pe 1 iunie 2023, la revenirea în România, Marius Șumudică vorbea despre situația incertă de la Al Raed și transmitea că nu este sigur dacă va continua:

”Dacă va fi ales același președinte, voi continua la Al Raed. Dacă nu, trebuie să îmi plătească ce au de plătit. Nu am nicio variantă de rezervă, am numai o roată de rezervă la mașină. Trebuie să apară ceva. Am terminat un an în Arabia Saudită și nu e așa ușor să termini un an cap coadă acolo.

E greu acolo fără familie, dar am avut și amintiri frumoase. L-am întâlnit pe Cristiano, mi-a dat tricoul, am avut jocuri frumoase, am întâlnit antrenori de calibru: Espirito Santo, Rudi Garcia, Ramon Diaz”, spunea Marius Șumudică.

Antrenorul român și-a găsit imediat un angajament acasă, dar nu la vreo echipă. El va reveni ca analist TV la postul Digi Sport, contractul cu televiziunea fiind suspendat în perioada în care a activat pe banca formației arabe.