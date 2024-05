Iosif Rotariu, drama vieții: soția sa a murit după ce ajunsese să cântărească 35 de kilograme

Viața e de multe ori nedreaptă. În timpul în care majoritatea foștilor fotbaliști ai naționalei își luau adio cu tam-tam de la suporteri, în meciul Generației de Aur contra stelelor lumii, un altul se culca lângă soția sa și o găsea fără suflare când se trezea.

Iosif Rotariu și-a pierdut partenera de viață duminică, în jurul orei 4.00 dimineața, după o grea suferință a întregii familii. Dana Rotariu fusese operată la finalul anului trecut, într-un spital în Turcia, unde i-au fost extirpate două tumori la colon, însă boala i-a recidivat, astfel că i s-a activat încă o tumoră la plămâni. Soția lui Roti a pierdut lupta cu cancerul și s-a stins astăzi din viață

Ultimele cuvinte ale ei au fost să am grijă de copii

„În somn a murit. Am dormit împreună și pe la 5 m-am trezit și era moartă. Aseară era foarte rău. Ultimele cuvinte ale ei au fost să am grijă de copii”, a spus Iosif Rotariu, pentru Click!. Fostul mare internațional declara la începutul lunii mai faptul că starea de sănătate a soției sale era extrem de gravă. Medicii i-au spus atunci faptul că nu mai avea multe zile de trăit: „Soția este foarte rău. Acum este sub un puternic tratament medicamentos și este din ce în ce mai rău. Vedem cât o să mai fie, cât o să mai trăiască. Medicii mi-au zis că nu mai are multe zile de trăit.

A ajuns acum să cântărească 35 de kilograme. Lucurile merg din rău în mai rău. Are cancer în metastază și boala avansează foarte rapid. De Paște, am stat cu ea prin spitale, este rău. Nu mai are multe zile de trăit”, spunea Iosif Rotariu.