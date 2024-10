Marea problemă a naționalei, pentru meciul de marți cu Lituania, din Liga Națiunilor

Mircea Lucescu a comentat victoria din Cipru, a treia pentru România în Liga Națiunilor, cu el pe banca tehnică. Selecționerul a declarat că se gândește deja la meciul cu Lituania, de marți, și a identificat o mare problemă cu care se confruntă tricolorii.

La ora meciului de la Kaunas se vor înregistra 5-7 grade, o diferență enormă față de cea la care au jucat românii în Cipru, când au fost 30 de grade. „O foarte bună primă repriză. 3-0 nu reflectă rezultatul, am mai avut 2-3 ocazii mari de gol. Extraordinar de deciși jucătorii în dueluri 1 la 1, am controlat jocul pentru că am recuperat sus mingea. Am impus un stil care se apropie de ceea ce propuneam noi în trecut, acela al jocului prin pase”, a punctat selecționerul României.

Mircea Lucescu, îngrijorat

Victoria este victorie, urmează un alt meci, și el dificil. Trecem de la 30 de grade la 7 grade, problema se pune cum îi recuperăm pe jucători. Terenul a fost moale, cu nisip și mușchi, acolo va fi un teren greu. Îmi pare rău că l-am pierdut pe Bancu, ne-ar fi fost foarte util.

Ceilalți sunt pregătiți pentru meci, mă bucur că am câștigat al treilea meci la rând. Avem jucător talentați, cu nivel tehnic ridicat. Următorul meci este extrem de important, poate fi un meci ce ne poate asigura calificarea. Bine că am marcat, și Drăgușin a marcat. Dar gata, avem alt meci peste 3 zile”, a declarat Mircea Lucescu, la Prima TV.

România în Liga Națiunilor, Grupa C2

Vineri, 6 septembrie: Lituania – Cipru 0-1, Kosovo – România 0-3

Luni, 9 septembrie: Cipru – Kosovo 0-4, România – Lituania 3-1

Sâmbătă, 12 octombrie: Lituania – Kosovo 1-2, Cipru – România 0-3

Marți, 15 octombrie: Lituania – România (21.45), Kosovo – Cipru (21.45)

Vineri, 15 noiembrie: Cipru – Lituania (19.00), România – Kosovo (21.45)

Luni, 18 noiembrie: Kosovo – Lituania (21.45), România – Cipru (21.45)