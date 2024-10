Lucescu, declarație demnă de Dosarele X: selecționerul alimentează o speculație tare urâtă

Pe lângă anomalia cu Ianis Hagi, sub conducerea a doi selecționeri, Edward Iordănescu și Mircea Lucescu, persistă și alta, cu George Pușcaș (28 de ani). Pentru convocarea căruia existau puține argumente fotbalistice, în prima parte a anului, iar acum aceste argumente aproape că nu mai sunt din moment ce au apărut variantele Daniel Bîrligea (24 de ani) și Louis Munteanu (22 de ani).

Dacă e de înțeles motivul din spatele neconvocării lui Munteanu, deoarece ajută naționala de tineret, în schimb, lăsarea lui Bîrligea în afara lotului a surprins. Iar misterul s-a adâncit, după ce Mircea Lucescu a comentat situația cu o declarație demnă de Dosarele X: „Bîrligea, la Salonic, a marcat cu PAOK, apoi n-am mai văzut nimic pentru că FCSB s-a apărat. N-a mai trecut mijlocul terenului“.

Nu e clar ce legătură are ce a jucat FCSB, la 1-0 cu PAOK, cu neconvocarea lui Bîrligea? Cum nu e clar de ce opțiunea tactică a roș-albaștrilor, de a-și conserva avantajul pe tabelă, l-a nemulțumit pe Mircea Lucescu? Oare o altă echipă de nivelul FCSB-ului, cu 1-0 pe tabelă la Salonic, s-ar fi aruncat nebunește în atac?

Iată niște întrebări care vor rămâne fără răspuns și care, din păcate, dau apă la moară speculației potrivit căreia Mircea Lucescu nu l-a convocat pe Bîrligea, supărat fiind că golul acestuia a contribuit la victoria FCSB-ului în fața celor de la PAOK, formație pregătită de Răzvan Lucescu.

Iar după Cipru – România (0-3), Cornel Dinu (76 de ani), fost mare internațional și un admirator al antrenorului Mircea Lucescu, a făcut praf convocarea lui Pușcaș la națională.

„Pușcaș e un dezastru viu. A pierdut toate duelurile. E rușinea fotbalului românesc că s-a ajuns la Pușcaș și stă Mitriță pe bancă. E rușinea fotbalului românesc că ajungi să joci cu Pușcaș, care nu a confirmat niciodată nimic la echipa națională. Deși mi se pare ieșit demult din formă, chiar cu kilograme în plus, Alibec e mult peste gluma asta de atacant care se numește fotbalist (n.r. – George Pușcaș). Probabil are o anumită prezență în timpul liber, când nu sunt jocuri și antrenamente, în sensul că are niște calități ascunse. Probabil e un cântăreț bun de «Pușca și cureaua lată», o fi zâmbăreț, dar cu fotbalul are foarte puține legături, mai ales la nivelul acesta, de echipă națională“, a spus Dinu pentru „Fanatik“.

Liga C a Națiunilor, grupa a 2-a

Astăzi

Kosovo – Cipru 21.45

Lituania – România 21.45, Antena 1

Clasament

1. România 3 3 0 0 9-1 9

2. Kosovo 3 2 0 1 6-4 6

3. Cipru 3 1 0 2 1-7 3

4. Lituania 3 0 0 3 2-6 0

Locul 1 promovează în Liga B. Locul 2 va merge la un baraj de promovare, iar ultimul loc riscă retrogradarea în Liga D.

Programul complet al tricolorilor

*6 septembrie: Kosovo – România 0-3

*9 septembrie: România – Lituania 3-1

*12 octombrie: Cipru – România 0-3

*Astăzi: Lituania – România

*15 noiembrie, 21.45: România – Kosovo

*18 noiembrie, 21.45: România – Cipru

Lotul României

*Portari: Niţă (Damac), Moldovan (Sassuolo), Târnovanu (FCSB)

*Fundaşi: Raţiu (Rayo Vallecano), Manea (Rapid), Burcă (Bani Yas), Drăguşin (Tottenham), Ghiţă (KS Cracovia), Paşcanu (Rapid), Bancu (U Craiova), Chipciu (U Cluj)

*Mijlocaşi: Sorescu (Gaziantep), Man (Parma), Stanciu (Damac), R. Marin (Cagliari), M. Marin (Pisa), Olaru (FCSB), Dican (Farul), I. Hagi (Rangers), Coman (Al-Gharafa), Mihăilă (Parma), Mitriţă (U Craiova)

*Atacanţi: Puşcaş (Bodrumspor), Alibec (Farul), Drăguş (Trabzonspor)