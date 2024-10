Osanale pentru Ianis: cum a ajuns fiul lui Hagi într-o situație stânjenitoare și unică, fără voia sa

Fiul fostului internațional a devenit un jucător căruia șefii de la FRF îi aduc, periodic, osanale. Rezultatul? Începând din iunie, mijlocașul a ajuns să aibă mai multe minute la națională decât la club, iar locul său în lot pare a fi „rezervat“ și pentru următoarele partide ale tricolorilor.

S-a spus, în cazul lui Ianis Hagi (25 de ani), că numele său de familie e o povară. Ce nu ni s-a spus însă e că fix datorită numelui său de familie, el a ajuns să dobândească un statut preferențial, unic în istoria recentă a naționalei României!

Concret, niciodată nu s-a întâmplat ca un fotbalist aflat în vizorul primei reprezentative să ajungă să fie convocat constant, la fiecare acțiune, în ciuda marginalizării sale la echipa de club. Exact asta a reușit Ianis Hagi în acest an. Practic, dacă ne uităm pe tabelul alăturat, cu meciurile oficiale ale mijlocașului în 2024, vom constata că Ianis Hagi nu e jucător la Alaves – unde a fost împrumutat – sau la Rangers, unde are contract până pe 31 mai 2026. Ianis Hagi e, de fapt, sub „contract“ cu Football Club România. Pentru că a ajuns să joace mai mult în tricoul primei reprezentative, în a doua jumătate din acest an!

Această anomalie e explicabilă, când vedem cum oficialii Federației Române de Fotbal fac, periodic, câte o „plecăciune“ în fața fiului legendarului Gheorghe Hagi (59 de ani). Tonul acestui comportament ciudat a fost dat de Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice, la începutul anului. În acel moment, Ianis Hagi ajunsese un jucător „lipit“ de banca de rezerve a celor de la Alaves. În mod șocant, Stoichiță, din postura de oficial al FRF, a ieșit în presă și a atacat clubul spaniol, pe motiv că nu joacă Ianis Hagi! Iată declarațiile memorabile ale lui Stoichiță:

*Nu se poate să nu-l bagi în seamă, aşa, la nesfârşit. Mă uit şi eu la meciurile lui Alaves şi mi se pare că e nedrept că nu joacă Ianis Hagi.

*Nu înțeleg de ce nu joacă, nu sunt străluciți la Alaves. Mă tot uit și fac comparație cu ăia care sunt în locul lui pe teren. La fel de bine putea să joace și Ianis. Sunt român, animat de naționalism, dar revenind la obiectivism... mă uit la antrenorul lor, de ce e nedreptățit? (n.r. – Ianis Hagi). Poate să-ți dea gol oricând, poate să-ți dea o pasă luminoasă. Are o echipă plată (n.r. – Alaves). Ianis Hagi e nedreptățit!

Acum, la mijlocul săptămânii, i-a venit rândul lui Răzvan Burleanu să comenteze cazul național numit Ianis Hagi. Prezent în fața jurnaliștilor, șeful FRF a lăsat de înțeles că internaționalul român nu joacă la Rangers, nu din motive fotbalistice, ci pentru că n-ar avea un mediu optim!

„Ianis e un jucător cu un talent extraordinar, pe care ne-am putut baza în momente cheie la nivelul echipei naţionale. Îmi amintesc de meciurile cu Israel, Slovacia sau Lituania, în care Ianis a făcut diferenţa. Ne îngrijorează situaţia lui de la Rangers. Suntem siguri că Ianis Hagi e un jucător atât de talentat, încât singurul lucru de care ar avea nevoie e un mediu optim pentru a-şi pune în valoare talentul. Sperăm că acest lucru va fi posibil la Rangers, iar dacă nu, să sperăm că vom asista la un transfer, atunci când acest lucru va fi posibil“, a fost declarația dată de Burleanu.

Alții, în situația lui Ianis, nebăgați în seamă

Ianis Hagi nu e nicidecum singurul internațional român cu probleme la echipa sa de club. În această situație au fost și sunt zeci de jucători în ultima perioadă. Două exemple sunt Alexandru Cicâldău și Adrian Rus, care au făcut parte din lotul României la Euro 2024. Ulterior însă, cei doi n-au mai fost convocați, pe motiv că nu joacă la cluburile lor. De mila lor n-a plâns nimeni de la FRF. Cum niciun oficial al federației n-a pomenit vreodată de Horațiu Moldovan, o eternă rezervă cât a fost la Atletico Madrid, sau de un alt portar, Ionuț Radu, aflat cândva în circuitul primei reprezentative, dar cu probleme multiple, în ultimii ani, la club. Toți acești jucători au pierdut națională, firește, pentru că n-au mai prins minute la formațiile lor de club.

Doar în cazul lui Ianis Hagi lucrurile au stat cu totul altfel! De fapt, ca să vedem când a lipsit Ianis ultima dată de la o acțiune a primei reprezentative, pe motiv că nu joacă la echipa sa de club, trebuie să ne întoarcem mult timp. Tocmai în martie 2023. Atunci, selecționerul Edward Iordănescu a „îndrăznit“ să nu-l cheme pe Ianis pentru primele partide din preliminariile Euro 2024, cu Andorra și cu Belarus. „Greșeala“ sa a fost taxată de Gheorghe Hagi, care a făcut turul televiziunilor și a criticat vehement neincluderea fiului său în lot. Cu „lecția“ învățată, Iordănescu l-a convocat, ulterior, pe Ianis Hagi pentru toate partidele primei reprezentative.

De neatins la noi, un jucător oarecare în Scoția

Revenind în prezent, Ianis Hagi a fost chemat, la începutul săptămânii, la antrenamentele primei formații, la Glasgow Rangers, după retrogradarea sa prelungită la echipa a doua. Evenimentul, prezentat în regim de „Breaking news“ în țară, a fost urmat de încă un meci pe care internaționalul român l-a privit din tribune. Pentru că, nefiind inclus pe lista europeană, Ianis Hagi n-a putut juca, joi seara, în meciul Rangers – Lyon din Liga Europa. În aceste condiții, singura sa șansă de a bifa un meci la echipa de club, înaintea partidelor naționalei cu Cipru și cu Lituania, ar fi ca el să fie trimis pe teren în Rangers – St Johnstone (duminică, ora 22.00), partidă din etapa a 7-a din Scottish Premiership.

Doar că antrenorul lui Rangers, belgianul Philippe Clement, a lăsat de înțeles că, în ciuda revenirii românului la antrenamentele primei formații, șansele sale de a juca sunt, deocamdată, mici.

„A fost o problemă cu Ianis Hagi, privind contractul, dinainte de mandatul meu. Problema a fost rezolvată, între timp (n.r. – jucătorul a acceptat o micșorare salarială de aproximativ 300.000 de euro pe an). Ambele părţi, clubul şi Hagi, s-au întâlnit, iar totul s-a rezolvat, aşa că e normal să se fi întors în lot, la antrenamente. Acum, trebuie să-l readucem la cel mai bun nivel. Nu reprezintă o opţiune, momentan, mai are nevoie de timp. Ianis s-a comportat tot timpul bine, relaţia noastră a fost bună, n-a existat nicio problemă între noi. Ne-am întâlnit de multe ori aici, în complex. A făcut tot ce aştepţi de la un jucător profesionist. A fost un exemplu din acest punct de vedere, cu siguranţă“, a spus Clement.

De remarcat că, potrivit tehnicianului belgian, la ora actuală, Ianis Hagi nu e la un nivel optim pentru o echipă precum Glasgow Rangers, locul 3 în campionatul Scoției, însă e considerat suficient de bun, încât să fie în lotul lărgit al României pentru următoarele partide din Liga Națiunilor.

Bilanț

Realizările fotbalistice ale lui Ianis Hagi în 2024, în 20 de meciuri jucate pentru club și prima reprezentativă, sunt un gol marcat într-un amical cu Columbia, în luna martie, plus două penalty-uri obținute, în confruntările cu Slovacia și cu Lituania.

Anomaliile cazului Ianis Hagi

*A jucat ultimul meci pentru o echipă de club pe 26 mai. Adică, acum mai bine de 4 luni! Între timp, a avut apariții pe teren exclusiv în tricoul echipei naționale, fără să fi bifat vreun minut la club într-o partidă oficială.

*În a doua parte din 2024, Ianis Hagi a jucat mai multe minute la echipa națională! La club, a adunat zero minute, începând din luna iunie. La prima reprezentativă, are 309 minute, în perioada iunie – septembrie.

*La ultima acțiune a tricolorilor, dubla cu Kosovo și Lituania, Ianis Hagi a jucat mai mult, comparativ cu alți internaționali români cu prezențe constante la echipele lor de club! Hagi jr a adunat 27 de minute în primele două partide din Liga Națiunilor, pe când Sorescu (Gaziantep), Artean (CFR Cluj) și Chipciu (U Cluj) n-au fost folosiți deloc de selecționerul Mircea Lucescu, iar Florinel Coman (Al-Gharafa), Pușcaș (Bodrum) și Alibec (Farul) au bifat 12, 7, respectiv 2 minute în meciurile cu Kosovo și cu Lituania.

*Deși e sub contract cu Glasgow Rangers, Ianis Hagi n-a mai fost văzut în tricoul acestei formații, într-o partidă oficială, de pe 19 august 2023!

*Chiar dacă nu joacă la echipa de club, Ianis Hagi e inclus în lotul lărgit și pentru următoarele două partide ale României din Liga Națiunilor, cu Cipru (12 octombrie) și cu Lituania (15 octombrie), ambele în deplasare.

La ani-lumină de jucătorii emblematici ai României

Ianis Hagi a ajuns să aibă un loc rezervat în lotul naționalei, indiferent de situația sa de la club, sub pretextul că a avut prestații bune în prima reprezentativă, de câte ori s-a apelat la el. Și, într-adevăr, mijlocașul de 25 de ani a fost util echipei naționale. Doar că în istoria recentă a primei reprezentative nu s-a mai întâmplat niciodată ca un fotbalist să fie convocat, în mod constant, fără să aibă minute la echipa de club. În plus, Ianis Hagi e foarte departe de jucătorii emblematici ai României. El are până acum 41 de selecții și 5 goluri în palmaresul său internațional. Reușitele sale au venit în partidele cu Macedonia de Nord (2021), Germania (2021), Andorra (2023), Israel (2023) și Columbia (2024). După numărul de selecții, Ianis Hagi ocupă acum locul 64 în istoria naționalei României, la egalitate cu Ștefan Dobay, regretatul Zoltan Crișan și Nicușor Bancu. În această ierarhie, primele locuri sunt ocupate de nume precum Dorinel Munteanu (134 de selecții / 16 goluri), Gheorghe Hagi (124 de selecții / 35 de goluri) și Gică Popescu (115 selecții / 16 goluri).