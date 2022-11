Lionel Messi, la ultimul Mondial din cariera sa: Cum vede turneul din Qatar

Mondialul din Qatar (20 noiembrie – 18 decembrie) va marca, aproape sigur, ieșirea de pe scena internațională pentru doi jucători emblematici pentru istoria fotbalului: Lionel Messi (35 de ani) și Cristiano Ronaldo (37 de ani). Amândoi au visat să câștige Mondialul, după ce au cucerit tot ce se putea la nivel de cluburi, însă au eșuat de fiecare dată. Acum starul argentinian și vedeta portugheză vor avea o ultima șansă în Qatar.

Turneul final îi va prinde pe cei doi mari rivali în situații diametral opuse. Dacă Messi traversează o formă foarte bună la PSG, în schimb, Ronaldo tocmai a ajuns „inamicul publicului“, la Manchester United, după un interviu exploziv despre care Adevărul a scris aici.

Revenind la Messi, acesta a acordat, la rândul său, un interviu spectaculos, însă mult mai puțin controversat pentru „Universo Valdano“, principalul subiect fiind Mondialul din Qatar. Site-ul gsp.ro a preluat o parte din declarațiile argentinianului despre CM 2022.

Ce a spus Lionel Messi?

*Cred că fotbalul s-a schimbat foarte mult. E din ce în ce mai greu să găsești un jucător extraordinar. Pentru că de la vârste mici ești forțat că joci într-un anumit fel, nu mai poți veni cu nicio surpriză. Totul s-a modificat în multe aspecte și a devenit mult mai tacticizat. Astăzi, orice echipă poate crea probleme fără a dispune de vedete sau fotbaliști exponențiali. Nu mai există adversari de care să treci fluierând, pentru că te studiază și aleg tactica potrivită și o organizare foarte bună a jocului.

*Favoritele la titlul Mondial? În primul rând, vin Brazilia și Franța, două echipe foarte puternice și cu grupuri omogene, care au stabilitate de mai mulți ani. Nici Spania nu este de neglijat, pentru că și-a dezvoltat o formație tânără, cu ideile clare de joc, are câțiva puști valoroși și cu mult talent. Franța are un potențial teribil, jucători de top și un selecționer stabil. Brazilia are un grup de mare calitate, echilibrat, are un 9 și pe Neymar. Noi (n.r. – Argentina) avem însă mulți jucători în formă.

*Argentina are un grup mai frumos, de care mă bucur mai mult. Acum, cu Scaloni (n.r. – selecționerul Lionel Scaloni), care are o personalitate foarte specială, e un antrenor bun și comunicăm excelent, totul e altfel.

*Să fii Messi are și o parte proastă. Există multe lucruri, situații, în care mi-aș dori să rămân invizibil. Uneori, nu vrei să atragi atenția și să simți că toată lumea e cu ochii pe tine. Accept sfaturi de la soție și de la apropiați. O cunosc pe soția mea, de când aveam 7 ani. Când am ajuns la Barcelona, ne vedeam o dată pe săptămână. Cel mai mult mă bucur când mergem în vacanțe, cu familia și prietenii, atunci nu mă simt atât de urmărit peste tot. Mă simt ceva mai normal.