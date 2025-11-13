La U-19, România a dat de pământ cu Andorra. Urmează duelul cu Finlanda

Selecționata României a învins echipa Andorrei cu scorul de 4-1 (0-0), miercuri, la Voluntari, în primul său meci din Grupa a 7-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-19 din 2026.

După un neașteptat 0-0 la pauză, echipa antrenată de Adrian Dulcea a marcat la foc automat în repriza secundă, prin Mihai Toma (47), de la FCSB, Troy Tomșa (58, 62), care joacă la Sassuolo, și Ștefan Senciuc (83), jucător împrumutat de CFR Cluj la ASA Târgu Mureș.

Pentru iberici a înscris Cesar Gonzalez Garcia (69).

România a evoluat în formula: Bogdan Ungureanu - Florin Gașpăr, Andrei Racu, Rareș Fotin, Alin Techereș (Ștefan Senciuc, 74) - Troy Tomșa (Raul Vereș, 65), Efraim Bodo, Yanis Pîrvu (căpitan) - Andrei Toroc (Robert Necșulescu, 46), Alexandru Stoian (Raul Stanciu, 84), Mihai Toma (Robert Petculescu, 65).

În celălalt meci al grupei, Finlanda a învins Islanda cu 3-2, la Buftea.

Sâmbătă 15 noiembrie vor avea loc partidele România - Finlanda (Stadion ''Anghel Iordănescu'' - Voluntari, ora 16:00) și Islanda - Andorra (Centrul de Fotbal al FRF - Buftea, 11:00).

Primele două clasate se califică în turul de elită, care va avea loc în primăvara anului 2026.

Campionatul European U19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie-11 iulie, în Țara Galilor, în orașele Wrexham, Bangor și Colwyn Bay. Pe lângă echipa gazdă, la turneul acesta se vor mai califica cele șapte câștigătoare de grupă din turul de elită.

La Europeanul Under-19 de anul acesta, găzduit de țara noastră, echipa României a atins semifinalele.