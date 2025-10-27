Kevin De Bruyne, OUT până anul viitor! Napoli oficializează diagnosticul

Kevin De Bruyne a suferit o accidentare serioasă în meciul cu Inter, imediat după ce transformase un penalty. Mijlocașul belgian a cerut imediat schimbarea, iar investigațiile medicale au confirmat temerile inițiale.

Kevin De Bruyne s-a accidentat grav în derby-ul cu Inter, chiar în timp ce transforma penalty-ul care a deschis scorul pentru Napoli împotriva „nerazzurrilor”. După reușită, mijlocașul belgian nu a mai putut continua jocul și a solicitat imediat schimbarea, fiind nevoit să părăsească terenul asistat de staff-ul medical.

„În urma accidentării din partida cu Inter, Kevin De Bruyne a efectuat investigații medicale la spitalul Pineta Grande, care au evidențiat o leziune gravă la bicepsul femural al coapsei drepte. Jucătorul a început deja programul de recuperare”, a anunțat oficial clubul Napoli.

De Bruyne va fi indisponibil pentru cel puțin trei luni, ceea ce înseamnă că nu va mai evolua în acest sezon și va rata restul meciurilor din 2025, conform informațiilor furnizate de club.

Belgianul, sosit în această vară la Napoli după despărțirea de Manchester City, reușise 4 goluri în 8 partide de Serie A și 2 pase decisive în 3 meciuri din Liga Campionilor, contribuind semnificativ la evoluția echipei lui Antonio Conte.