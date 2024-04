Jurgen Klopp, sfat pentru succesorul său, ales deja de Liverpool. „Cormoranii” intră într-o nouă eră

Liverpool va intra într-o nouă eră după ce Jurgen Klopp va părăsi echipa în această vară. Deși au fost vehiculate mai multe nume, conducerea "cormoranilor" s-a decis asupra lui Arne Slot, tehnicianul care în prezent o pregătește pe Feyenoord. Olandezii vor primi compensații financiare pentru a se despărți de antrenorul lor de circa 15 milioane de euro.

După anunțul lui Jurgen Klopp, care a decis să ia o pauză de la fotbal din această vară, Liverpool s-a orientat spre Xabi Alonso. Spaniolul a decis să continue la echipa cu care face istorie în Bundesliga, Leverkusen, astfel că britanicii l-au vrut pe Ruben Amorim, de la Sporting Lisabona. Tehnicianul a luat-o însă spre Londra, pentru a negocia cu West Ham.

Ar putea semna zilele următoare

Astfel, Liverpool a ajuns la Arne Slot, în vârstă de 45 de ani, care are un sezon magnific cu Feyenoord. Potrivit The Athletic, englezii vor plăti 15 milioane de euro pentru ca batavii să-i dea drumul lui Slot. Tehnicianul confirmase marți că are de gând să accepte postul oferit de Liverpool, declarând că e încrezător, înainte ca cele două formații să ajungă la un acord. Contractul dintre ”cormorani” și Slot ar putea fi semnat zilele acestea.

"Mi-ar plăcea să devin noul antrenor al lui Liverpool, deciziile mele sunt clare. Feyenoord și Liverpool sunt în discuții pentru a negocia, aștept să văd ce va ieși din asta. Eu sunt încrezător, aștept ca cluburile să ajungă la un acord", a declarat Arne Slot pentru ESPN.

Klopp: Vine la cel mai bun club din lume

Jurgen Klopp a ținut să-i ofere un sfat succesorului său pe banca lui Liverpool: "N-am citit nimic, dar Arne a spus câteva lucruri. Nu sunt implicat în proces, e problema clubului. Mi-aș dori foarte mult de la el, dacă va fi cel care va prelua postul, să fie foarte entuziasmat. Îmi place felul în care echipa lui joacă fotbal, tot ce aud despre el ca om este că e un tip bun. E un bun antrenor și un băiat bun.

Nu depinde de mine să judec. Dar totul mi se pare foarte bine. Dacă va veni aici va avea cel mai bun loc de muncă și cel mai bun club din lume. Evident că acum nu vom termina la un nivel ridicat, se pare, așa că există spațiu de îmbunătățire, așa arată lucrurile. Dar echipa e grozavă, oamenii sunt fantastici", a spus Klopp, citat de Daily Mail.