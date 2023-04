Jelena Dokic, fotografii șocante: a intrat pe teren cu urme de bătaie pe corp! Lovită pentru că a pierdut un meci

Jelena Dokic (39 de ani), care a ajuns cel mai sus în carieră pe locul 4 mondial, a postat fotografii șocante pe rețelele de socializare, realizate în timpul unui meci în care a jucat cu urme grave de bătaie pe corp.

Australianca de origine sârbă îl acuză pe tătăl ei, Damir, de violență fizică și psihică în urma căreia nu și-a revenit nici acum. Dovadă stau pozele pe care jucătoarea le-a postat acum, după mai bine de 20 de ani.

Dokic spune că traumatismele au fost provocate de loviturile pe care i le-a aplicat tatăl ei: „Tibii umflate, vânătăi și sângerări din cauza bătăilor. Am fost lovită cu picioarele toată noaptea, cu pantofi ascuțiți, chiar în tibie, pentru că am pierdut un meci. Aceste imagini au fost făcute două săptămâni mai târziu și încă eram puternic învinețită. Aveam 17 ani”, a scris Jelena Dokic.

Încă are probleme cu tibiile

Fosta jucătoare nu a scăpat nici acum de coșmaruri, din cauza violențelor. „Și în ziua de azi am tibiile sensibile din cauza acestor bătăi. Am supraviețuit, dar nu toate femeile o pot face. Și asta e trista realitate. De ce fac această postare? Vorbeam astăzi la un eveniment despre violența în familie și m-am întristat.

Sunt tristă pentru zecile de milioane de femei din lume despre care știu că în acest moment trăiesc lucruri mult mai grave decât mine. O femeie este ucisă în fiecare săptămână din cauza violenței domestice numai în Australia.

Una din patru femei va fi victima violenței domestice de-a lungul vieții. Cifrele sunt și mai rele în întreaga lume. Cu cât nu vorbim mai mult, cu atât ne ferim mai mult de această problemă, cu atât mai mult abandonăm femeile și fetele”, a fost mesajul Jelenei Dokic.

A vrut să se sinucidă

Acum comentator sportiv, Jelena Dokic nu și-a vindecat încă traumele. În urmă cu 5 ani ajunsese la 120 de kilograme! Ea și-a povestit drama în cartea „Unbreakable”, oferind detalii terifiante despre relația dintre ea și tatăl ei: „M-am luptat cu depresia timp de 10 ani și am fost aproape să mă sinucid după toate lucrurile prin care am trecut cu tatăl meu, abuzurile lui și violența domestică la care am fost martoră. Mă bătea foarte rău, încă din prima zi în care am început să joc tenis.

Nu era vorba doar de durerea fizică pe care o simțeam, dar știți ce mă durea mai mult? Toate vorbele neplăcute pe care trebuia să le aud la 11-12 ani, aceste lucruri au fost foarte dificile pentru mine. După ce am pierdut semifinala de la Wimbledon din 2000, tatăl meu m-a sunat, mi-am dat seama că băuse. Mi-a spus că sunt o vacă fără speranțe, că sunt jenantă și că nu îmi va permite să mă întorc la hotel”, a povestit Jelena Dokic, potrivit newstalkzb.co.nz.