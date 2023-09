ITIA a distrus-o pe Halep, acum se spală pe mâini: „L’Equipe“ publică o informație în premieră

Simona Halep va împlini 32 de ani pe data de 27 septembrie, însă va avea o aniversare tristă. Iar asta pentru că, începând de astăzi, constănțeanca a dispărut din ierarhia tenisului feminin, în condițiile în care s-au „topit“ toate punctele adunate de ea în turneele din 2022. Halep a jucat ultima dată la US Open 2022, în turul I, pe data de 29 august. Grație prezenței pe tabloul principal, la New York, ea mai avea 10 puncte. Care acum i-au fost scăzute după actualizarea ierarhiilor mondiale după US Open 2023.

Această situație, cu dispariția Simonei din clasamentul WTA după 16 ani, e o consecință a tergiversării cazului de dopaj în care e implicată sportiva din România. Adevărul a arătat aici cum „Simo“ e, pur și simplu, batjocorită, când facem comparația cu cazul de dopaj care a avut-o în prim-plan pe Maria Șarapova.

În puținele interviuri pe care le-a acordat, Halep a lansat critici dure la adresa celor de la Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA). Concret, românca a acuzat acest for, care a deschis două proceduri de dopaj împotriva ei, de amânarea repetată a audierilor. Care, într-un final, au avut loc, la Londra, pe 28 și 29 iunie.

Acum, „mingea“ e în terenul Sport Resolutions, tribunalul independent care ar trebui să ne dea un prim verdict în cazul Halep. Dar mulți au continuat să atace ITIA în acest dosar. Iar cazul Halep a dat naștere la o revoltă tot mai mare în lumea tenisului, după cum Adevărul a arătat aici. Văzând această situație, cu o reacție din partea franțuzoaicei Alize Cornet, jurnaliștii „L’Equipe“ au chestionat ITIA pe tema amânării verdictului în cazul Halep. Răspunsul primit de publicația franceză a fost preulată de Spotmedia. Pe scurt, cei de la ITIA s-au spălat pe mâini, susținând că n-au nicio vină pentru situația actuală.

*Precizarea făcută de ITIA pentru „L’Equipe“: Noi așteptăm decizia tribunalului independent. ITIA nu are nici cea mai mică idee despre data la care va fi dat verdictul.