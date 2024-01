Italia, zguduită: Mourinho, dat afară de la AS Roma! Explicația unei decizii care face înconjurul lumii

Jose Mourinho (60 de ani) era, cândva, cel mai bine cotat antrenor de pe planetă și un garant al succesului în fotbalul mare. Astăzi, „The Special One“ e incapabil de a mai produce rezultate speciale. Dovadă și ultimul său mandat, care tocmai s-a încheiat la AS Roma.

Mourinho a fost pe banca italienilor din august 2021. Și, chiar dacă a primit suficient credit din partea conducerii, bilanțul său include un singur trofeu cucerit cu AS Roma, cel al Conference League la capătul sezonului 2021-2022. În rest, sub comanda lusitanului, Roma n-a rupt gura târgului. Iar actuala stagiune e chiar una în care echipa se zbate în mediocritate. De altfel, când s-au scurs 20 din cele 38 de etape din Serie A, AS Roma ocupă doar locul 9 din 20, cu 29 de puncte. Lukaku și compania sunt la patru puncte distanță de locul 6, ocupat de Lazio Roma, ultimul care duce în viitorul sezon al cupelor europene.

Cu o singură victorie în campionat în ultimele cinci runde, picajul romanilor, sub comanda lui Mourinho, a umplut paharul răbdării conducerii. Soarta portughezului a fost pecetluită după eșecul din weekend, 1-3 cu AC Milan în deplasare.

Astăzi, conducerea clubului AS Roma a anunțat despărțirea de Jose Mourinho pe cale amiabilă. Urmașul portugezului va avea misiunea de a redresa situația în campionat și de a câștiga dubla cu Feyenoord (Olanda) în play-off-ul Ligii Europa pe 15 și 22 februarie.

138

de meciuri a adunat Jose Mourinho ca antrenor, la AS Roma: 68 de victorii, 30 de egaluri, 40 de înfrângeri. Golaveraj: 215-147.