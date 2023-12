Jose Mourinho l-a uitat pe Cristi Chivu. Cei mai buni 11 jucători pe care i-a antrenat de-a lungul timpului

Jose Mourinho (60 de ani), antrenorul celor de la AS Roma, i-a ales pe cei mai buni 11 jucători pe care i-a antrenat până în prezent. Printre aceștia nu se regăsește numele lui Cristi Chivu, fotbalistul lăudat în dese rânduri de tehnicianul portughez. De altfel, de la Inter Milano, echipă cu care a câștigat Liga Campionilor, The Special One a numit un singur jucător, pe Javier Zanetti.

Cei mai mulți jucători aleși de Jose Mourinho pentru primul său 11 all-time au evoluat pentru Chelsea. Portughezul a mai numit în echipa sa ideală la podcastul ”The Obi One” un singur jucător de la Inter, iar din perioada petrecută la Real Madrid a ales trei nume.

Așa arată primul 11 al lui Jose Mourinho: Cech (Chelsea) - Zanetti (Inter), Terry (Chelsea), Carvalho (Real Madrid), Gallas (Chelsea) - Lampard (Chelsea), Makelele (Chelsea), Ozil (Real Madrid) - Ronaldo (Real Madrid), Drogba (Chelsea), Hazard (Chelsea)

Mourinho a antrenat 9 echipe: Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea (2004 - 2007 și iulie 2013 - decembrie 2015), Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham și AS Roma. A câștigat de două ori Liga Campionilor, cu Porto și Inter Milano.