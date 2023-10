Interviu cu românul care va testa, în premieră, pantofii de 500 de dolari: „Nu sunt pentru oricine“ EXCLUSIV

Pentru a cere părerea unui specialist despre noul model produs de Adidas, „Adizero Adios Pro Evo 1“, niște „încălțări-turbo“ de 500 de dolari, am stat de vorbă cu Alexandru Corneschi (32 de ani), alergător de elită, sponsorizat chiar de firma germană de echipament sportiv. În 2022, la Berlin, Alex a atins un record personal în proba de maraton: 2 ore, 13 minute și 39 de secunde. Cu acest timp, Corneschi se află în clubul select al celor șase români care au terminat maratonul în sub 2 ore și 14 minute.

„Weekend Adevărul“: Cât contează încălțările în timpul unei alergări?

Alexandru Corneschi: Ele sunt împărțite pe categorii acum. Eu am o pereche pentru un antrenament ușor, care îți oferă amortizare (n.r. – la contactul cu suprafața dură, adică asfaltul, în cazul de față) și stabilitate. Apoi, am o pereche pentru antrenamentele mai intense, cu o viteză mai mare. Și, bineînțeles, am pantofii mei de cursă. În categoria pantofilor de cursă intră și acest model lansat de Adidas, cu care Assefa a stabilit un record mondial, la Berlin.

Cu ce diferă încălțările de curse, comparativ cu alte modele?

În primul rând, te ajută enorm placa de carbon. Adică, te propulsează, te aruncă. Și spuma din interiorul încălțării răspunde foarte bine, foarte repede la impact. De obicei, astfel de modele sunt dedicate, în primul rând, sportivilor de performanță. Poate că un alergător amator n-ar simți atât de bine avantajul oferit de un astfel de model, cu placă de carbon.

Chiar voiam să te întreb: ca amator, merită să investești o sumă mare într-o pereche de cursă?

Dacă dispui de fonduri nelimitate și n-ai ce face cu banii, da (n.r. – râde). Dar dacă ne referim la marea masă de alergatori amatori, nu știu cât merită să dai o sumă foarte foarte mare pe niște încălțări de viteză. Iar dacă ne referim la acest model lansat acum de Adidas, sincer, nici nu știu cât o să fie el disponibil pentru marea masă. Pe lângă prețul foarte mare, aici vorbim de un model dedicat recordurilor. Și nu mă refer la recorduri personale, ci la recorduri mondiale! Eu n-aș vedea un astfel de model în picioarele unui amator.

Mai ales că am impresia că trebuie să alergi într-un anumit ritm ca să valorifici la maxim potențialul acestui model...

Asta zic! E clar un pantof de viteză și, foarte probabil, un alergător amator nu o să ajungă să simtă avantajul oferit de el. În primul rând, îți trebuie o tehnică de alergare. Cumva, trebuie să alergi pe prima parte a piciorului, pe vârfuri. Asta va impune chiar pantoful. Și atunci, dacă n-ai o alergare foarte OK, foarte corectă din punct de vedere mecanic, o să te chinuiești mai mult cu un model de acest gen. Aici, vorbim despre niște încălțări care răspund foarte bine la efortul pe care îl depui tu. Dacă tu ai o alergare foarte lentă, să zicem un 6 minute pe kilometru, pantoful răspunde, dar tu încă ești cu piciorul pe pământ până faci următorul pas. Dacă însă alergi cu 3, 4 minute pe kilometru la un maraton, atunci piciorul nu stă foarte mult pe sol. În cazul asta, sportivul primește returul de energie în proporție de sută la sută din partea pantofului. Adică, a pășit în alergare și imediat a primit returul de energie. Un alergător amator, dacă mai și aleargă un pic strâmb, până face pasul, dacă vine și o curbă... Pierde destul de mult. Și nici nu va simți beneficiul unui astfel de model.

Cum ți se pare că a evoluat tehnologia în privința încălțărilor de alergare? E șocant acum, când te gândești că, în 1960, a făcut recordul mondial la maraton un sportiv care a alergat desculț!

Da. E clar: trăim alte vremuri. Și nu doar pe partea echipamentului. Sunt inovații din toate punctele de vedere. Aici, cred că trebuie să pomenim și de substanțele dopante... Sau, mai bine zis, de lista substanțelor dopante. Revenind la echipament, la încălțări, e și o bătălie între branduri. Cumva, e în favoarea noastră, a sportivilor. Pentru că bătălia lor ne ajută pe noi să evoluăm și să ne bucurăm de o alergare mai sănătoasă, mai eficientă. Glumind puțin, în zilele noastre, dacă ai alergat două maratoane desculț, cu siguranță, vei ajunge la un kinetoterapeut (n.r. – râde). Când ai două, trei perechi de încălțări, pentru fiecare tip de alergare, mai protejezi și articulațiile.

Sunt perspective să primești modelul asta nou de la Adidas și să alergi în cursele de la noi?

Toamna asta nu cred că o să se întâmple. Mai ales în România. Mi-l doresc, bineînțeles. Îl aștept ca pe pâinea caldă (n.r – râde). Sper ca în primavară să-l am în picioare și să-l fugăresc. Mai ales că am de gând să mai fac două maratoane atunci și sper să fie cu acest model revoluționar de la Adidas.