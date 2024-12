Înainte să-l învelească Andreea Bălan, Victor Cornea dormea pe unde apuca. Detalii neștiute din tinerețea zbuciumată a tenismenului sibian

Cu 269.488 de dolari câștigați în tenis de-a lungul carierei, dintre care 91.106 de dolari în 2024, potrivit cifrelor oficiale oferite de ATP, Victor Vlad Cornea, 31 de ani și locul 91 ATP la dublu, face față cu greu cheltuielilor din tenis, socotit un sport extrem de scump, în condițiile în care deunăzi a devenit și cap de familie.

Victor Cornea este mai cunoscut pentru relația mega-mediatizată cu artista Andreea Bălan și cu faptul că s-a antrenat cu președintele Klaus Iohannis decât cu performanțele din tenis. Trecutul său nu este unul la vedere.

Sibianul provine dintr-o familie cu venituri modeste. Ambii lui părinți sunt bugetari, mama profesoară de Chimie, iar tatăl - fost handbalist de performanță, ajuns directorul „Sălii Transilvania” din Sibiu.

„Nu-mi permit cheltuieli suplimentare”

Pentru că nu avea suficienți bani pentru cazare, Victor a făcut foamea la propriu. Era nevoit să doarmă în automobilul cu care călătorea pe continent, de la un turneu de tenis la altul, competiții de categorie inferioară, cu premii infime.

„Merg singur în turnee, fiindcă nu-mi permit cheltuieli suplimentare. Eu conduc prin toată Europa! Îmi și place să conduc. Am mers în Italia, în Spania, în Croația. Am mers la niște turnee la risc, în Italia și în Spania. În Italia, m-am dus să joc două turnee legate, în Milano. Am pierdut în ultimul tur al calificărilor și n-am mai avut bani să merg și la celălalt turneu, nu mai aveam bani pentru benzină și pentru cazare. A trebuit să mă întorc acasă! Antrenorul îmi zicea la telefon: „De ce n-ai dormi în mașină?”. Aș fi dormit în mașină, am fost în situația asta, dar cum m-aș fi prezentat a doua zi la turneu?”, povestea ardeleanul, la 22 de ani.

Cornea mărturisea că este îndrăgostit de viteză: „Îmi plac mașinile! Sunt obsedat, aș zice! Îmi plac mărcile Lamborghini, Ferrari… Conduc de la 12 ani, mergeam cu scuterul, conduceam mașina prin parcare. După ce o să termin cu tenisului și dacă voi avea destui bani, aș vrea să particip cu o echipă de-a mea în circuitul WTC!”, spunea Cornea, pentru „Libertatea”, în 2016. Prima lui mașină a fost o Skoda Octavia, cu care, acum 8 ani, a făcut în câteva luni 40.000 de kilometri prin Europa.