Ibrahimovici, în lacrimi într-o emisiune tulburătoare: Discurs admirabil despre un om lovit de necaz VIDEO

Lumea sportului s-a obișnuit să-l vadă pe Zlatan Ibrahimovici oferind declarații bombastice, ușor arogante, dar mereu savuroase. Un tip carismatic, suedezul e printre cei mai mari fotbaliști din ultimele decenii, deși senzația generală e că „Ibra“ n-a primit aprecierile cuvenite pentru cariera sa fabuloasă.

Acum, la 41 de ani, Ibrahimovici e în lotul Milanului, deși, deocamdată, n-a bifat vreun meci în actuala ediție din Serie A, chinuit fiind de accidentări. Ce-i drept, în ultima etapă, suedezul a fost în lotul milanezilor, rămânând pe bancă în victoria cu Torino (1-0). După acest meci, Zlatan a ajuns în prim-plan datorită apariției sale într-o emisiune dedicată jurnalistului olandez, Thijs Slegers. Acesta a fost diagnosticat cu leucemie, iar doctorii l-au informat că șansele sale de supraviețuire sunt minime.

În acest context, Ibrahimovici a avut o intervenție admirabilă prin Skype, la postul ESPN, vorbind despre Thijs Slegers, jurnalist de care îl leagă o prietenie de 20 de ani. Cei doi s-au cunoscut, în momentul în care tânărul Zlatan s-a transferat în Olanda, la Ajax Amsterdam, în 2001. De acolo, a început ascensiunea suedezului în fotbalul mare.

„Dacă îl țin minte pe Thijs? Mereu îl voi ține minte. E singurul meu prieten din perioada în care eram în Olanda. Când eram pierdut, eram tânăr, eram confuz. Nu prea aveam pe nimeni în Olanda și am dat de acest jurnalist care a venit alături de mine. La vremea respectivă, jurnaliștii nu erau prietenii mei. Din contra! Erau dușmanii mei. Dar el (n.r. – Thijs) a luat legătura cu mine. Și ne-am văzut, am luat prânzul, cina împreună. Și de acolo ne-am împrietenit, am început să jucăm tenis, m-a ajutat mult, mi-a oferit sprijinul de care aveam nevoie. Atunci, am făcut primii pași în cariera mea. Am și scris despre Thijs în cartea mea, am fost foarte recunoscător pentru tot și, inclusiv acum, ținem legătura. De când eram în Olanda, el a intrat în inima mea. Thijs, vreau doar să spun că te iubesc, prietenul meu“, a fost discursul rostit de Ibrahimovici.

După ce a terminat de vorbit, Zlatan a fost copleșit de lacrimi, la fel ca și jurnalistul Thijs Slegers, prezent în studioul ESPN.