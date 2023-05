Gino Iorgulescu, internat de urgență! Președintele LPF, suspect de preinfarct. Cum se simte acum

Gino Iorgulescu (67 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost internat de urgență în spital, din cauza unor probleme la inimă. El este acum în stare stabilă, dar va fi ținut sub supraveghere, urmând să fie supus unei noi intervenții chirurgicale. Din primele informații, Iorgulescu ar fi suferit un preinfarct.

“Acum mă simt binișor, OK. Am deja un stent și se pare că va trebui să-l pun și pe al doilea. Să vedem cum evoluează după tratament.

Doctorii mi-au spus că am pățit asta din cauza stresului și a celorlalte probleme de sănătate pe care le am. Nu știu dacă a fost chiar infarct, dar nu m-am simțit bine deloc. Sau poate n-au vrut să-mi spună mie mai multe. Dar mi-au spus că trebuie să mă țină sub control permanent.

Trebuie să-mi fac analizele că am o infecție la coloană, din cauza căreia am stat anul trecut în spital o lună și jumătate”, a spus Gino Iorgulescu pentru cancan.ro.

Fiul său a omorât un tânăr cu mașina

Gino Iorgulescu este președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din noiembrie 2013. Anul trecut, el a fost reales în funcție cu unanimitate de voturi. Dacă pe plan profesional stă bine, în plan personal șeful LPF trece prin momente mai puțin plăcute.

Fiul său, Mario Iorgulescu a omorât un om cu mașina, în timp ce conducea beat și drogat, fiind condamnat la închisoare de instanțele din România. Acesta se află acum internat într-o clinică din Italia, autoritățile din Peninsulă anunțând că nu îl vor extrăda pentru a-și ispăși pedeapsa.