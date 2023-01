Gauff, sufocată de lacrimi la Australian Open: Criză de plâns în mijlocul conferinței pentru americanca de 18 ani VIDEO

Cine ar fi zis, înainte de Australian Open 2023 că Jelena Ostapenko, care a pierdut în mod clar lupta cu kilogramele în plus, va fi capabilă să câștige patru meciuri la rând pe tabloul principal în primul Grand Slam al anului? Pe lângă forma ei fizică inadecvată pentru o sportivă de top, Jelena a avut și o pregătire slabă pentru turneul de la Melbourne, înregistrând o victorie și două eșecuri.

Acum însă, Ostapenko se pregătește de confruntarea din sferturi, cu Elena Rybakina (25 WTA). Iar asta după ce a trecut, pe rând, de Yastremska (101 WTA), Bondar (81 WTA), Baindl (95 WTA) și Gauff (7 WTA). Aceasta din urma era mare favorită, în duelul din optimi, însă, în mod surprinzător, a cedat în minimum de seturi (5-7, 3-6).

Acest eșec a afectat-o din plin ple Cori Gauff, care, pare uluitor, dar are doar 18 ani, deși senzația e că joacă de o veșnicie în circuitul WTA. Americanca părea că a gestionat bine dezamăgirea înfrângerii cu Ostapenko. Pentru că, inițial, s-a prezentat relaxată la conferință, cu căștile în jurul gâtului și, preț de patru minute, a răspuns calm la întrebările primite. Cum însă aparențele înșală, uneori, brusc, Gauff a început să plângă, în timp ce vorbea!

Văzând starea emoțională a jucătoarei, ofițerul de presă a întrebat-o pe Gauff dacă vrea să pună capăt dialogului cu presa. Spre lauda ei însă, americanca și-a șters lacrimile și a insistat să primească și restul întrebărilor. Mai mult, când s-a calmat, a explicat de ce a fost copleșită de emoții.

Ce a spus Cori Gauff?

*Cred că lacrimile sunt din cauza faptului că am muncit foarte mult și m-am simțit foarte bine intrând în turneu și încă mă simt bine. Cred că mi-am îmbunătățit mult jocul. Dar când joci cu o adversară precum Ostapenko, în formă, nu poți să faci nimic. Fiecare meci e greu, dar simt că astăzi a fost foarte dur. Așa că e puțin frustrant din acest punct de vedere.

*Ostapenko a jucat foarte agresiv, am încercat să răspund, dar totul a decurs în favoarea ei. Mă uitam pe statistici, iar pentru mult timp părea că mă descurc, dar ea a returnat extraordinar și mi-a distrus ritmul. A avut multe lovituri direct câștigătoare, ceea ce nu reușesc multe jucătoare, atunci când evoluează împotriva mea. Erau momente în meci, când mă frustra foarte tare.

*A fost o zi în care n-au mers lucrurile pentru mine. Sunt supărată, desigur, dar am impresia că am făcut tot ce se poate. O să revăd meciul, fiindcă am ce învăța din fiecare înfrângere. Sincer, am ce învăța și din fiecare victorie. Știu că multă lume spune că nu se învață nimic din victorii, dar nu e așa.