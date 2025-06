Boxerul Jake Paul a cheltuit dintr-un foc toți banii câștigați în meciul cu Mike Tyson: 39 de milioane de dolari

La 28 de ani, Jake Paul devenit din influencer pe rețelele de socializare luptător în ring. Creatorul de conținut a dat lovitura la finalul anului trecut, când a luptat contra veteranului Mike Tyson și a pus mâna o bursă enormă, de 39 de milioane de dolari.

Boxerul a anunțat zilele trecute că a cheltuit toți banii câștigați în urma demonstrativului cu Iron Mike. Inițial, s-a scris că el și-a cumpărat un avion privat și o mașină de lux, dar controversatul influencer și luptător a dezmințit știrea, dezvăluind în cadrul unui podcast că toți banii au luat o altă destinație.

Jake Paul a dat toți banii pe o fermă

Jake Paul a declarat că imediat după duelul cu legendarul boxer de 58 de ani și-a cumpărat o fermă în valoare de 39 de milioane de dolari. Youtuberul a mărturisit că acesta a fost visul său încă de când era adolescent: ”Nu am anunțat până acum, dar mi-am cumpărat o fermă. O fermă destul de scumpă. De 15 ani mi-am dorit să cumpăr una. Era cumva visul meu și unul dintre motivele pentru care am muncit atât de mult.

Pur și simplu iubesc tot ceea ce are legătură cu asta: vânătoarea, ski-jet-ul, ATV-urile, pescuitul, caii, vacile și așa mai departe. Am crescut mergând des la țară cu tatăl meu, așa că mereu mi-am dorit să mă întorc la asta. Am lucrat foarte mult la achiziționarea unei ferme. M-a costat 39.000.000 de dolari… Este imensă. E chiar puțin mai mare decât mi-am dorit, dar când am ajuns acolo, mi-am zis: «Trebuie să o cumpăr»”, a declarat Jake Paul pentru BloodyYelbow.com, citat de ProSport.