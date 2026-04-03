Fotbalul italian, decapitat. După șeful federației și managerul naționalei, a plecat și antrenorul Gennaro Gattuso

Fotbalul din Italia trăiește o dramă după ce Squadra Azzurra a ratat participarea la a treia ediție consecutivă a Cupei Mondiale. Dacă în România nu s-a întâmplat mai nimic după ce naționala a piardut barajul cu Turcia - a plecat doar selecționerul Mircea Lucescu, după cum anunțase de ceva vreme -, în peninsulă e forfotă mare.

Președintele federației, Gabriele Gravina, a fost primul care și-a dat demisia, urmat la câteva ore de managerul general al naţionalei, marele Gigi Buffon. Astăzi, o nouă plecare a fost anunțată oficial: selecționerul Gennaro Gattuso a demisionat, la trei zile după ce nu a reușit să califice Squadra Azzurra la Cupa Mondială 2026.

Bosnia a năruit visul Italiei

Gattuso, fără mare experiență la nivel înalt, a fost numit la conducerea naționalei Italei în iunie 2025 pentru a-l înlocui pe Luciano Spalletti, cu obiectivul de a califica echipa la prima sa Cupă Mondială din 2014. Italia a pierdut însă în finala play-off-urilor europene în fața Bosniei-Herțegovina (1-1 după prelungiri, 1-4 la lovituri de departajare).

„Cu inima grea, nereușind să atingem obiectivul pe care ni l-am propus, consider că perioada mea de antrenor al echipei naționale s-a încheiat”, a declarat Gattuso, potrivit site-ului oficial al federației italiene. „Tricoul Azzurri este cel mai prețios bun din fotbal, motiv pentru care este corect să facilităm viitoarele evaluări tehnice încă de la început. Aș dori să le mulțumesc președintelui Gabriele Gravina și lui Gianluigi Buffon, precum și întregului personal al Federației, pentru încrederea și sprijinul pe care mi le-au arătat întotdeauna.

Gattuso, 6 victorii în 8 partide

A fost o onoare să conduc echipa națională și să o fac alături de un grup de jucători care au dat dovadă de angajament și devotament față de tricou. Dar cele mai mari mulțumiri se îndreaptă către fani, către toți italienii care nu au încetat niciodată să-și arate dragostea și sprijinul pentru echipa națională în aceste luni. Mereu cu Azzurri în inima mea.”

Ca jucător, Gattuso a avut 73 de selecții pentru Italia, cu care a fost campion mondial în 2006. Ca selecționer, el a obținut șase victorii în opt meciuri, notează BBC. După meciul cu Bosnia-Herțegovina, Gennaro Gattuso și-a cerut scuze pentru ratarea calificării la Cupa Mondială din această vară.