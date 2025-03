FC Bihor l-a ales pe Lincar, orădean get-beget. Fostul internațional s-a plimbat pe la 13 echipe

Noul antrenor principal al echipei de fotbal FC Bihor este Erik Lincar, fost fotbalist orădean care a ajuns să joace la nivel înalt și ca antrenor a pregătit mai multe echipe din România.

Prezentat luni, în conferință de presă, Erik Lincar îl succede în această funcție pe interimarul Mădălin Popa (pe viitor antrenor secund), care l-a înlocuit pe antrenorul principal Gheorghe Ghiț, de care, amiabil, FC Bihor s-a despărțit recent.

Erik Lincar a semnat cu FC Bihor un contract valabil un an și trei luni, care cuprinde sezonul actual și cel viitor. El îl va avea în staff și pe Viorel Domocoș, cu care a mai colaborat la diferitele echipe pe la care a antrenat și Mădălin Popa. Preparator fizic rămâne Marius Bortiș, iar antrenor cu portarii, Vlad Ghețe. Din noul staff nu va mai face parte însă Cristian Oros, cel care a fost antrenor secund.

La rândul său, Erik s-a arătat încântat de propunerea primită de la clubul fanion al județului Bihor, dar și pentru faptul că se întoarce acasă, aici unde a deprins tainele fotbalului.

„Mi-aduc aminte de meciurile din anii '80, când eram copil de mingi la FC Bihor. Pentru mine este o bucurie să vin acasă. Am antrenat mult în România, la nivelul Ligii a II-a, Ligii a III-a, dar în diferite părți ale țării. Am acceptat cu entuziasm această ofertă. Pot să menționez că această echipă are condiții foarte bune de Liga a II-a și, din câte înțeleg, ele vor fi din ce în ce mai propice pentru performanță”, a declarat Erik Lincar.

Născut la 16 octombrie 1978, la Oradea, Erik Lincar a evoluat, ca jucător, la echipe precum: Steaua București, Panathinaikos Atena, Akratitos, Amkar Perm, FC Național și Concordia Chiajna, timp în care a avut și cinci jocuri în tricoul echipei naționale. Cu 5 selecții la națională, Lincar a făcut parte din lotul convocat de Emeric Ienei la Euro 2000, fără să evolueze vreun minut.

Ca antrenor, Erik a pregătit echipele: FC Prefab Modelu, Inter Clinceni, Callatis Mangalia, Corvinul Hunedoara, Damila Măciuca, Delta Tulcea, CSU Craiova, Chimia Râmnicu Vâlcea, Luceafărul Oradea, Academica Clinceni, Turris Oltul Turnu Măgurele, Concordia Chiajna și Universitatea Cluj.

Alături de U Cluj, Erik Lincar a reușit promovarea în Superliga României în 2022, demonstrându-și valoarea pe banca tehnică.

Primul meci la care vor sta pe bancă Erik Lincar și Viorel Domocoș va fi amicalul din Ungaria, cu Spartacus Nyiregyhaza, programat vineri, 21 martie, de la ora 14 (13 ora Ungariei).

După 19 etape, FC Bihor este pe locul 15, iar runda trecută a remizat sub Pietricica, 1-1 cu Ceahlăul Piatra-Neamț.