Fază ireală în Lazio - Atletico Madrid. Portarul a marcat decisiv la ultima fază a meciului

Meci nebun la Roma, în Liga Campionilor, unde Atletico Madrid a fost egalată de Lazio în al 5-lea minut de prelungire, prin portarul Ivan Provedel.

După un corner, Luis Alberto a centrat în careu, Provedel s-a demarcat excelent între jucătorii lui Atletico Madrid și l-a învins pe Jan Oblak cu o lovitură de cap. După meci, goalkeeper-ul italian a explicat cum a luat decizia de a urca în careul advers.

"Mi-era foarte dificil să aud ceva de pe bancă, nu puteam să îi întreb dacă pot urca în careu sau nu. Ultima oară când am înțeles ce spun era penultimul minut, așa că mi-am dat seama că mai erau 30 de secunde.

Nu știu dacă am realizat ce s-a întâmplat. Fotbalul este rapid, atât în sensul pozitiv, cât și în cel negativ. Acum avem încă un meci în Serie A, unde nu am început prea bine și trebuie să ne revenim. Aș putea să glumesc și să spun că l-am studiat pe Ciro Immobile. De obicei, Luis Alberto trimite la colțul lung. Mi s-a părut că e singura zonă liberă și am mers acolo", a spus Ivan Provedel, citat de Football Italia.

Și cei doi antrenori au fost uluiți de turnura partidei. Maurizio Sarri a mărturisit: ”La jumătatea centrării am simțit că Provedel poate marca. Ar fi fost o blasfemie să nu obținem un punct în seara asta. A fost bine că nu ne-am oprit și am luptat. Am fost răsplătiți până la urmă.

Pedepsiți la ultima fază

O performanță bună din toate punctele de vedere. Ne-am confruntat cu una dintre cele mai puternice echipe din Europa și am jucat de la egal la egal. Îmi pare rău că nu am fructificat ocazia din minutul 17 pentru că am fi avut oportunitatea să câștigăm meciul”, a declarat Sarri, citat de tuttomercatoweb.

Și Diego Simeone a comentat reușita portarului advers: "Le-am văzut pe toate, dar așa ceva este foarte rar. În plus, înaintea golului a fost un fault asupra lui Correa. Apoi, Lazio a încercat să își joace toate cărțile, iar portarul a înscris un gol superb. În repriza secundă, am avut patru ocazii importante de gol, dar nu am reușit să marcăm, iar, în final, Lazio ne-a pedepsit, la ultima fază", a declarat Diego Simeone, conform TuttoMercatoWeb.

Ultimul portar care a marcat într-un meci din Liga Campionilor era Vincent Enyeama, care evolua pe atunci pentru Hapoel Tel Aviv. Se întâmpla 29 septembrie 2010, atunci când Enyeama tranforma un penalty într-un meci cu Lyon.

Rezultatele de marţi, din Champions League

Grupa E

Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2-0

Au marcat: Calvin Stengs 45+2, Alireza Jahanbakhsh 76. Igor Paixao (Feyenoord) a ratat un penalty în min. 66 (a apărat Joe Hart).

Lazio Roma - Atletico Madrid 1-1

Au marcat: Ivan Provedel (portar) 90+5, respectiv Pablo Barrios 29.

Grupa F

AC Milan - Newcastle United 0-0

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 2-0

Au marcat: Kylian Mbappe 49 - penalty, Achraf Hakimi 58.

Grupa G

Young Boys Berna - RB Leipzig 1-3

Au marcat: Mechak Elia 33, respectiv Mohamed Simakan 3, Xaver Schlager 73, Benjamin Sesko 90+2.

Manchester City - Steaua Roşie Belgrad 3-1

Au marcat: Julian Alvarez 47, 60, Rodri 73, respectiv Osman Bukari 45.

Grupa H

FC Barcelona - Royal Antwerp 5-0

Au marcat: Joao Felix 11, 66, Robert Lewandowski 19, Jelle Bataille (autogol) 22, Gavi 54.

Şahtior Doneţk - FC Porto 1-3

Au marcat: Kevin Kelsy 13, respectiv Wenderson Galeno 8, 15, Mehdi Taremi 29.