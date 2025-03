Emma Răducanu, „vânată” de un obsedat: Nu puteam să văd mingea printre lacrimi

Aflată în SUA, la turneul de la Indian Wells, jucătoarea britanică de tenis cu origini românești Emma Răducanu (22 de ani, 55 WTA) a făcut declarații după incidentul petrecut recent la competiția de la Dubai, unde a fost urmărită de un obsedat.

Potrivit CNN, Emma „nu putea vedea mingea printre lacrimi” și „abia a putut să respire” în timpul incidentului din Emiratele Arabe Unite. Răducanu juca în turul doi la Dubai, la meciul cu Karolína Muchová, din Republica Cehă, când, simțindu-se urmărită, a devenit tulburată și speriată, alegând să se ascundă în spatele scaunului de arbitru.

Autoritățile din Dubai au informat ulterior că persoana în cauză a primit oficial ordin de restricție și a fost interzisă la turnee derulate sub patronajul WTA.

„Evident că am fost foarte supărată”, le-a spus Răducanu reporterilor Reuters. „L-am văzut în primul joc al meciului și am spus: „Nu știu cum o să termin”! Nu puteam să văd mingea printre lacrimi. Abia puteam să respir. După meci, am izbucnit în lacrimi, dar nu neapărat pentru că am pierdut. Acum mă simt mult mai bine”.

Emma a adăugat că aceeași persoană a fost la turneele ei anterioare, din Singapore, Abu Dhabi și Doha, înainte de a apărea în Dubai. „De la acel incident, am primit cu siguranță o atenție sporită și o securitate mai mare. Sunt mereu protejată de cineva și atent supravegheată”, a spus ea pentru BBC.

În primul ei meci de la incident, Răducanu o va înfrunta, la Indian Wells, pe japoneza Moyuka Uchijima. În turul doi, ar putea apoi să se confrunte cu a treia favorită, Coco Gauff.