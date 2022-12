Emil Boc, reacție dură după ce Neagoe a plecat de la U Cluj: „Și-a bătut joc de oraș! E în război cu Clujul“

Emil Boc, primarul Clujului, este supărat pe Eugen Neagoe, antrenorul care a abandonat gruparea din Cluj și a ales Universitatea Craiova. Edilul susține că are contract fără clauze de reziliere.

Emil Boc spune că vestea plecării antrenorului Universității Cluj este un „eveniment neplăcut“. „Am primit vestea total neașteptată a antrenorului Universității Cluj de a-și încheia colaborarea cu clubul nostru și de a pleca la un alt club din România. Cu tot respectul pe care i-l port domnului Neagoe, cu care am avut o discuție fair-play, l-am asigurat de susținerea orașului, de independența managerială, independența de decizie în ceea ce înseamnă alcătuirea echipei, a jucătorilor“, a spus primarul citat de Ziua de Cluj.

Emil Boc consideră gestul ca fiind unul inacceptabil. „Are un contract fără clauză de reziliere, iar gestul pe care l-a făcut eu îl consider inacceptabil. În termeni politicoși, i-am spus același lucru și domniei sale la telefon, că din această perspectivă, a relațiilor instituționale, este într-o stare de război cu Clujul, cu tot ce înseamnă starea de război a prevederilor legale, pentru că am considerat și consider inacceptabil un asemenea gest, când, după ce toată lumea ți-a dat creditul total să faci transferurile necesare, să angajezi tot ce este necesar, să pregătim returul într-un moment greu al Clujului, că nu suntem într-o etapă foarte ușoară, pur și simplu să fim anunțați că ai luat o altă decizie, nici măcar în prealabil să ne spună altceva“, este de părere Emil Boc.

Surse autorizate de la Craiova susțin că el a demisionat deja de la Cluj și că și-a asumat astfel condiția de a returna o jumătate din banii care i se cuveneau de la U pentru perioada pe care a petrecut-o acolo. Ar trebui să înapoieze două salarii, în jurul a 16.000 de euro.

Eugen Neagoe s-a înțeles cu CS U Craiova și va fi următorul antrenor al oltenilor, începând cu anul 2023.

Eugen Neagoe le-a mai antrenat în ultimii ani pe U Cluj, Astra Giurgiu (noiembrie 2020 - mai 2021) și Hermannstadt (octombrie - decembrie 2019).