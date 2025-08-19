Elisabetta Canalis l-a înlocuit pe kickboxerul Georgian Cîmpeanu cu un fost sportiv

Elisabetta Canalis și Alvise Rigo au petrecut câteva zile împreună în Los Angeles, fără să se ascundă prea mult, nici măcar pe rețelele de socializare.

După relația cu Georgian Cîmpeanu, prima relație publică a vedetei după sfârșitul căsniciei cu Brian Perri, Elisabetta Canalis (46 de ani) și-a petrecut primele luni ale verii 2025 singură, oprindu-se pe traseu în Italia, în Sardinia natală.

Vedeta și-ar fi ales tot un fost sportiv. Este vorba despre un fost jucător de rugby, devenit actor și model, Alvise Rigo.

Fostul concurent al emisiunii „Dancing with the Stars” - ediția din 2021 ia parte la un alt reality show Netflix, „Physical Italia: 100 to 1”.

S-au cunoscut la filmări

În timpul filmărilor, la Torino a întâlnit-o pe Elisabetta Canalis, care se numără și ea printre cei 100 de concurenți.

Potrivit revistei săptămânale Chi, cei doi au rămas în contact după încheierea filmărilor, iar în ultimele zile, tânărul în vârstă de 33 de ani a zburat în Statele Unite și a întâlnit-o pe Elisabetta.

Timp de câteva zile, Elisabetta și Alvise au distribuit fotografii și povești pe Instagram din aceleași locuri, de la digul Santa Barbara până la dunele de pe plaja Pismo.

În timp ce Canalis a avut grijă să nu-l afișeze pe Alvise în fotografiile distribuite pe Instagram, fostul sportiv a fost mai puțin atent.

Într-un videoclip postat în Stories, Elisabetta este vizibilă, în timp ce în alte videoclipuri îi apare câinele, micuța Josie.