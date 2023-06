Drumul spre Euro 2024. Elveția, testul suprem. Cum abordează România cel mai important meci din grupă

România a plecat ca din pușcă în preliminariile Euro 2024: victorii cu Andorra (2-0) și Belarus (2-1), însă vineri a început să scârțâie. Nu atât prin prisma rezultatului din Kosovo (0-0), cât mai ales a jocului. După o evoluție ștearsă, pe un teren îmbibat cu apă, „tricolorii” au luat totuși un punct, dar i-au și ținut la distanță pe kosovari în clasamentul grupei.

Deși declarațiile dinainte de „dubla” cu Kosovo și Elveția erau optimiste - România se aștepta la 4 puncte -, realitatea este destul de departe. Luna iunie ar putea adăuga doar un punct la zestrea „tricolorilor”, în caz că nu se va înregistra vreo surpriză imensă astăzi, la Lucerna, unde naționala joacă împotriva liderului Elveția (ora 21.45, Prima TV).

În caz că echipa lui Edi Iordănescu pierde în fața reprezentativei Țării Cantoanelor, ea poate fi egalată în clasament de Israel, care are meci ușor, acasă, cu Andorra. Și Kosovo ar veni la un punct în spatele băieților noștri dacă se impun pe terenul codașei grupei, Belarus.

„Vom păstra cele trei puncte acasă“

Elvețienii sunt convinși că nu au cum să se împiedice în fața României, chiar și după un rezultat mai puțin așteptat, doar 2-1 cu modesul stat din Pirinei. Granit Xhaka, liderul și cel mai important jucător al naționalei helvete, a prefațat întâlnirea din această seară. Într-un interviu acordat presei din țara sa, căpitanul a declarat: „Sincer, n-am mai văzut România în ultimii ani. Totuși, ei au avut întotdeauna jucători tari. Îi vom analiza și vom păstra cele trei puncte acasă“.

Shaqiri, care a jucat la echipe ca Bayern, Inter Milano, Liverpool și Lyon, evoluează din februarie 2022 în America, la Chicago Fire. El a răspuns agresiv când a fost chestionat dacă are suflu pentru 90 de minute contra României: „Asta e o întrebare stupidă. Mă simt bine, am suficiente meciuri în picioare. Am ieșit (n.r. – a fost înlocuit în minutul 61 al partidei cu Andorra) pentru că a trebuit să ne gândim și jocul împotriva românilor“.

După evoluția din Kosovo, „tricolorii” au avut parte de câteva comentarii pozitive, care au subliniat puterea lor de luptă din „orezăria” de la Priștina, dar și de multe critici. Jucătorii au fost cei vizați, dar și antrenorul și conducătorii fotbalului românesc.

Convocări făcute după televizor

Cea mai dură a venit din partea fostului internațional Sabin Ilie: „Slab, foarte slab. Dar nici nu mă așteptam la ceva mai mult, pentru că de câțiva ani buni încoace sperăm că jocul echipei naționale se va îmbunătăți. Dar, dimpotrivă, e într-o direcție greșită. Cu tot respectul o spun, ca un fan al echipei naționale.

Dacă sunt fotbaliști mai buni, asta trebuie să vă răspundă cine conduce fotbalul românesc. Din atâția fotbaliști câţi sunt în România, chiar nu găsim un prim «11?» Dar se pare că mulți nu știu lucruri de bază, esențiale. Ce facem dacă mergem în Elveția cu atitudinea asta? Nu se poate să nu ai o ocazie de gol în prima repriză! Au fost niște decizii de nici pe maidan nu vezi. E strigător la cer!

Selecționerul nu se duce el să umble după jucători ca să-i aducă la echipa națională. Mulți, că știu foarte bine, sunt luați de la știrile ProTV! În ziua de azi, în fotbalul de performanță, trebuie să te duci să vezi jucătorul live, cât aleargă, cât poate, cât ține 90 de minute”, a declarat Sabin Ilie la Sport Total FM.

Partida cu Elveția se joacă la Lucerna, unde naționala lui Murat Yakin a obținut rezultate răsunătoare: 4-0 cu Bulgaria (în 2021), în urma căruia s-a calificat la CM 2022, dar și un surprinzător 5-2, în 2018, cu Belgia. Dar tot aici, pe arena de 16.800 de locuri, a suferit o înfrângere, chiar la inaugurarea stadionului, pe 30 mai 2012. A fost 1-0 pentru ai noștri, gol Gicu Grozav în poarta eternului Sommer. Deci se poate! Hai, România!

Lot decimat de accidentări

Naționala nu s-a putut baza în Kosovo pe 5 dintre cei mai importanți jucători, toți accidentați: Florin Niță, Ionuț Radu, Nicușor Bancu, Vlad Chiricheș și Răzvan Marin. Aceștia nu vor juca nici cu Elveția, pe lista indisponibililor adăugându-se Mario Camora, lovit la genunchi în partida de vineri. În locul său, selecționerul Edi Iordănescu l-a convocat pe căpitanul Petrolului, Valentin Țicu.

„Lui Edi i-au lipsit niște jucători foarte importanți: Primii doi portari, dar nu s-a simțit, pentru că a apărat Moldovan foarte bine. I-au mai lipsit Vlad Chiricheș, care e căpitanul echipei, Nicușor Bancu, cel care în mod logic ar fi fost titular, și Răzvan Marin, care a jucat meci de meci în Serie A. Sunt jucători importanți care lipsesc. Una e să-l ai pe Chiricheș, poate zice oricine ce vrea... Una e să-l ai în vestiar, alta e să nu-l ai”, a declarat Mihai Stoica, la OrangeSport.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

Rezultate etapa a 3-a (vineri)

Kosovo - România 0-0

Andorra - Elveția 1-2

Belarus - Israel 1-2

Clasament grupa I

1. Elveția 3 3 0 0 10-1 9

2. România 3 2 1 0 4-1 7

3. Israel 3 1 1 1 3-5 4

4. Kosovo 3 0 3 0 2-2 3

5. Andorra 3 0 1 2 2-5 1

6. Belarus 3 0 0 3 2-9 0

*Primele două clasate se califică la turneul final din Germania.

Următoarele meciuri din grupa I

Etapa a 4-a, azi

Elveția - România (Prima TV, ora 21.45)

Israel - Andorra 21.45

Belarus - Kosovo 21.45

Se va juca la Budapesta.

Etapa a 5-a (9 septembrie)

Andorra - Belarus 19.00

România - Israel 21.45

Kosovo - Elveția 21.45

Etapa a 6-a (12 septembrie)

România - Kosovo 21.45

Elveția - Andorra 21.45

Israel - Belarus 21.45