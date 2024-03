Jimmy Connors, declarații răstălmăcite despre Halep: ce a spus de fapt și ce a ajuns în România AUDIO

„Jurnalismul de haită“ e un fenomen des întâlnit în presa din România. Iar site-urile de sport ne oferă, periodic, exemple în acest sens. Cum s-a întâmplat, de pildă, în 2022, când celebrul antrenor de handbal, Kim Rasmussen, a fost „trimis“ în Coreea de Nord, după cum Adevărul a arătat aici. De fapt, omul fusese numit selecționer în Coreea de Sud!

Acum, cazul Halep naște o situație similară. Pentru că, în această dimineață, mai multe site-uri au preluat o știre în care se spune că fiul lui Jimmy Connors – al cărui nume nici măcar nu e pomenit! – a comentat cazul Halep și a ajuns la concluzia că „trișorii scapă mereu“.

„Adevărul“ a căutat podcastul din care a plecat această știre. „Advantage Connors“ e un podcast cunoscut în lumea tenisului. Iar episodul în care legendarul Jimmy Connors și fiul său, Brett, au comentat cazul Halep poate fi ascultat aici, dialogul începând din minutul 23.

În rândurile de mai jos, „Adevărul“ oferă transcrierea dialogului Jimmy Connnors – Brett Connors. Declarațiile celor doi n-au nicio legătură cu ideea care a apărut în presa noastră.

*Brett Connors: Ai văzut știrea despre Halep?

*Jimmy Connors: Am văzut.

*Brett Connors: Fost lider WTA, câștigătoare de Grand Slam...

*Jimmy Connors: Da, da

*Brett Connors: A avut de rezolvat suspendarea ei, cred că a fost o suspendare de 3 ani (n.r. – a fost de 4 ani, de fapt). Cred că suplimentul ei a fost contaminat, echipa lui Mouratoglou i-a dat ceva, bla, bla, bla... În fine, s-a judecat apelul ei și a urmat ce se întâmplă, de fapt, cu orice jucător de tenis care e suspendat și face apel. Fie că e redusa suspendarea, fie ca se șterge cu totul.

*Jimmy Connors: Așa e...

*Brett Connors: Așa că vreau să-ți aflu părerea despre acest caz, mai ales că noi suntem printre fanii lui Halep aici și am vorbit despre acest caz, în trecut.

*Jimmy Connors: Așa e. Toți se grăbesc în astfel de momente să aibă niște concluzii. Exact cum s-a întâmplat și cu povestea descalificării lui Rublev acum vreo două săptămâni (n.r. – la Dubai din cauza unei înjurături în limba rusă). Revenind la Halep, e un caz singular? Adică, pe cine mai testează ei? Pe cine încearcă să mai depisteze? Cum facem? Trecem de la un jucător la altul sau testăm toată lumea? Nu știu care sunt regulile. Dar spun un lucru: mă întorc la 1991, când jucam meciuri la US Open, la 39 de ani. Și trebuia să stau acolo câte trei ore ca să dau proba de urină după meciuri. Și probabil că ei se gândeau: <<Omul ăsta are 39 de ani și joacă aici! Ah, e clar! Ia ceva>>. Ce naiba? Adică, e așa greu de crezut că cineva e în formă? Că are motivație, că face sacrificii, că e ambițios, disciplinat și vrea să fie în formă la 39 de ani, așa cum a fost și la 25. E așa de greu de crezut treaba asta? Ce naiba!

*Brett Connors: Dar știi cum se zice: că trișorii sunt mereu cu un pas înaintea testelor. Adică, dacă te uiți la toată istoria tenisului, numărul oamenilor care au avut teste pozitive pentru dopaj e mic. Și, mai mult decât atât, vedetele care au avut teste pozitive sunt și mai puține!

*Jimmy Connors: Dar Halep e printre cele mai mari nume din tenisul feminin de astăzi...

*Brett Connors: Așa e. E printre jucătoarele de top. A fost și Șarapova înaintea ei.

*Jimmy Connors: Da. Dar pe Șarapova au prins-o când cariera ei era cam gata, oricum.

*Brett Connors: Exact! Așadar, îmi spui că în tot sportul ăsta, care e tenisul, cu toate testele pe care le fac și așa mai departe, sunt doar acești câțiva jucători de nivel mic care trișează? Adică, dopajul, o chestiune atât de răspândită în fotbal, baschet, baseball, e o problemă atât de izolată în tenis?!

*Jimmy Connors: Nu vreau să fac declarații hazardate, dar tenisul a devenit sport olimpic, nu?

*Brett Connors: Așa e.

*Brett Connors: Dar știi ce mi s-a părut amuzant. Că a venit Mouratoglou și a zis că el și echipa lui au făcut ceva greșit de s-a întâmplat treaba asta cu Halep. Dar atenție: el antrenează acum! S-a întors în stafful lui Holger Rune. Și am văzut că cineva îi scrisese un mesaj pe Twitter lui Rune: <<Să ai grijă ca Mouratoglou să nu-ți atingă băuturile!>>. Iar Rune a răspuns! A scris: <<Stai liniștit. Mama mea are grijă de chestia asta>>. Desigur, în cazul Halep, Mouratoglou și-a asumat responsabilitatea, dar, în realitate, această poveste nu l-a afectat cu nimic. Asta în timp ce Halep a fost nevoită să stea pe tușă un an și jumătate și reputația ei a fost pătată. Iar Mouratoglou și-a găsit un alt jucător de antrenat.

*Jimmy Connors: Eu sunt interesat să văd cum această poveste a afectat-o pe Halep. Mai ales că a stat pe tușă mult timp și a fost afectată și din punct de vedere mental. Aștept să văd cum va reveni în circuit. Probabil că e foarte motivată acum. Vrea revanșa după tot ce i s-a întâmplat.

*Brett Connors: Da. Păcat că n-a putut ajunge la turneul de la Indian Wells, dar i-au dat un wild-card pentru Miami. Așa că va juca în maxim zece zile și vom putea să o vedem pe teren. Ceea ce e foarte bine.

*Jimmy Connors: Va fi foarte interesant. S-a antrenat Halep. Dar antrenamentul nu înlocuiește meciurile. Indiferent de ce faci la antrenamente, meciurile sunt cele care contează. Ea a stat pe tușă cam mult. Așa că e posibil să aibă nevoie de ceva timp la revenire. Sincer, mi-aș dori să-i meargă bine din start, să se reacomodeze imediat. Va fi foarte interesant să o urmărim, să vedem dorința ei de a reuși, de a reveni în top.

*Brett Connors: Am fost mereu un fan al Simonei Halep și, de aceea, abia aștept să văd revenirea ei. Și sper să-și ducă mai departe cariera și să iasă din circuit, așa cum își dorește ea. Nu vreau să aibă chestia asta cu dopajul pe cap.